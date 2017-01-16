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|رقم الخبر: 185078
|تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017
|الوقت: 18:16
|الاقسام: دوليات
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مقتل شخصين بتفجيرات شمال شرقي نيجيريا
قال مسؤولون نيجيريون إن أستاذا في جامعة مايدوجوري وطفلا قتلا وأصيب 17 آخرون في تفجيرين انتحاريين يوم الاثنين في المدينة الواقعة بشمال شرق البلاد.
وقالت وكالة الطوارئ الحكومية إن انتحاريين فجرا نفسيهما عند بوابتين لجامعة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو وهي المعقل السابق لجماعة بوكو حرام المتشددة عند الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات بوكو حرام. وتسببت الجماعة المتشددة بمقتل 15 ألفا ونزوح أكثر من مليونين.
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