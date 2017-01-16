مقتل شخصين بتفجيرات شمال شرقي نيجيريا قال مسؤولون نيجيريون إن أستاذا في جامعة مايدوجوري وطفلا قتلا وأصيب 17 آخرون في تفجيرين انتحاريين يوم الاثنين في المدينة الواقعة بشمال شرق البلاد.