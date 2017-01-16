قال الكرملين الاثنين: إن من السابق لأوانه التعليق على اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإبرام اتفاق مع موسكو لخفض الأسلحة النووية مقابل إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية نشرت على موقع الصحيفة الإلكتروني يوم الأحد إنه سيقترح إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم مقابل إبرام اتفاق لخفض الأسلحة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن موسكو ستنتظر حتى يبدأ ترامب ولايته قبل أن تعلق على أي اتفاقيات مقترحة.

وأضاف بيسكوف إنه لا توجد محادثات حاليا بشأن خفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وأن روسيا لا تنوي إثارة مسألة العقوبات في المفاوضات مع الدول الأجنبية.

كما نفى تقارير إعلامية عن اجتماع مزمع بين بوتين وترامب.

وتابع "كل هذه التصريحات عن اتفاق مبدئي على عقد اجتماع تجافي الحقيقة.

حتى الآن ليس هناك اتفاقات أو مسودات أو أي تحضيرات تجرى لعقد اجتماع لأن الرئيس والسيد ترامب لم يبحثا ذلك على الإطلاق.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتفق مع وجهة نظر ترامب بأن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن وهو شيء كرره الرئيس المنتخب في نفس المقابلة أشار بيسكوف إلى أن الكرملين أكد منذ فترة طويلة على نفس وجهة النظر.