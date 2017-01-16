قالت متحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: إن تقارير إعلامية عن أن ماي ستكشف عن خطط لخروج "صعب" من عضوية الاتحاد الأوروبي خلال كلمة تلقيها هذا الأسبوع هي محض تكهنات.

وأشارت صحف إلى أن كلمة تلقيها ماي يوم الثلاثاء ستحدد ملامح خطط منح أولوية لوضع ضوابط للهجرة وإبرام اتفاقيات تجارة ثنائية مع انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد.

وردا على سؤال عما إذا كانت الأسواق على حق في أن تتوقع مؤشرا على خروج "صعب" يحرم بريطانيا من دخول السوق الموحدة قال المتحدثة "هذه تكهنات."

ونزل الجنيه الإسترليني أكثر من 1.5 بالمئة يوم الاثنين بسبب التقارير الإعلامية عن كلمة ماي.

هذا وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية: إن الأخيرة تشارك وزير ماليتها رأيه بشأن استعداد بريطانيا لبحث نماذج اقتصادية بديلة بعد الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي إذا اضطرت لذلك.

ونُقل عن وزير المالية فيليب هاموند يوم الأحد قوله: إن البلاد قد تغير نموذجها الاقتصادي من أجل استعادة التنافسية إذا كانت ستخرج من عضوية الاتحاد من دون اتفاق بشأن الدخول إلى السوق الموحدة.

وقالت المتحدثة للصحفيين: إن ماي تتبنى الرأي الذي أوضحه (هاموند)... نريد أن نبقى في الاتجاه العام لنظام ضريبي متميز على النمط الأوروبي.

وامتنعت المتحدثة عن التعليق على هبوط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بفعل مخاوف من أن تقول ماي في كلمة مقررة يوم الثلاثاء إن بريطانيا تتجه إلى خروج "صعب" من الاتحاد الأوروبي.