قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري ان الحوار الثقافي بين نخب الدول يعزز الاواصر الثقافية.

واشار صالحي اميري خلال استقباله يوم الاثنين مسؤولة مكتب رئاسة الوزراء البولندية آنا آندرز الى التاريخ العريق للعلاقات بين ايران وبولندا قائلا انه يجري تعليم اللغة الفارسية في بولندا منذ اكثر من 200 عام الامر الذي يشير الي عمق العلاقات بين البلدين.

وقال ان ايران مستعدة لاجراء التعاون مع بولندا في مجال الموسيقي والمسرح والسمفونية والخط والفنون البصرية.

واشار الى الطاقات الموجودة لدى البلدين للتعاون المشترك بما في ذلك السينما والاعلام والنشر وترجمة الكتب بلغتي البلدين.

واكد صالحي اميري على اهمية اقامة الاسبوع الثقافي للبلدين وقال ان حكومة الرئيس روحاني قد بذلت اقصى جهودها لتعزيز العلاقات مع اوروبا بعد التوقيع على خطة العمل المشترك الشاملة حيث يشكل هذا الامر سياسة استراتيجية بالنسبة لها.

ومن جانبها اكدت المسوولة البولندية خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثقافية والفنية قائلا ان اقامة المعارض الثقافية والفنية بين البلدين وتقديم النتاجات الفنية فيها يسهمان في تعرف الشعبين علي ثقافة وفنون بعضهما البعض.



