صعد الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أسابيع بفضل مشتريات، مدفوعة بحالة الغموض السياسي عقب تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي وسياسة (صين واحدة).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 في المئة إلى 4ر1202 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 36ر10 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 86ر1207 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 5ر0 في المئة إلى 50ر1202 دولار للأوقية.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب: ان سياسة (صين واحدة) محل تفاوض. وردت الصين بقولها إنها سترد بقوة إذا واصل الرئيس المنتخب (استفزازه) عقب تنصيبه. كما أثار وصفه للحلف بأنه (عفا عليه الزمن) قلق المستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1ر0 في المئة إلى 81ر16 دولار للأوقية. ونزل البلاتين إثنين في المئة إلى 24ر981 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم واحداً في المئة إلى 08ر741 دولار للأوقية.

هذا وتراجعت أسعار النفط تحت ضغط شكوك بشأن وفاء كبار منتجي النفط بتعهدهم بخفض الإنتاج وتوقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي مرة أخرى العام الجاري.

ونزل سعر مزيج برنت عشرة سنتات إلى 35ر55 دولار للبرميل بحلول الساعة 15ر09 بتوقيت غرينتش، ونزل الخام الأمريكي الخفيف بنفس المقدار إلى 27ر52 دولار. ووافقت منظمة (أوبك) على خفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يومياً إلى 5ر32 مليون برميل من الأول من يناير/ كانون الثاني لسحب الفائض من السوق الذي ساهم في هبوط الأسعار على مدى أكثر من عامين.

وقالت روسيا والمنتجون الرئيسيون من خارج أوبك إنهم سيخفضون الإنتاج. لكن إنتاج النفط عالمياً لا يزال مرتفعاً ومع اقتراب المخزونات من مستويات قياسية يرتاب المستثمرون في أن أوبك وحلفاءها يمكنهم خفض الانتاج لتقليص الانتاج للمستوى الذي يدفع الأسعار للهبوط.