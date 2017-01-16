وقال كيوان وزيري، أحد مدراء قسم تصميم وتطوير المنتجات الجديدة في آيكو للصحفيين، في هذا الحفل: ان تصميم المنتجات الجديدة من الأهداف الاستراتيجية لمجموعة آيكو الصناعية، ومن هذا المنطلق فقد تم تصميم منتجين جديدين هما سيارتا (بيجو ٢٠٧i) صالون و(دنا بلاس) في مركز تطوير المنتجات الجديدة في آيكو، وسوف يتم تصنيعهما على المقياس التجاري في النصف الأول من العام الجاري وبيعهما في الأسواق. وتابع وزيري قائلاً: تم تصميم سيارة (بيجو ٢٠٧i) ذات الصندوق كسيارة عائلية وبناء على رغبة الزبائن الإيرانيين بشراء السيارات ذات الصندوق، مما يعتبر خطوة جديدة في زيادة مستوى رضا الزبائن والحفاظ على حصة الشركة في الأسواق.

وتسعى آيكو إلى تصنيع منتجات جديدة من ماركة بيجو وهذه المنتجات عبارة عن: بيجو ٥٠٨، بيجو ٢٠٠٨، بيجو ٢٠٨ وبيجو ٣٠١ وسوف تدخل الأسواق الإيرانية خلال العام المقبل.

وتطرق وزيري، في الحفل، إلى التعريف بسيارة (دنا بلاس)، قائلاً: دنا بلاس هي أول سيارة داخلية تحتوي على ٤ أكياس هواء ولهذا فهي تتمتع بمستوى عال من الأمان. وبيّن وزيري أن سيارة (دنا بلاس) تتمتع بإمكانات ومعدات توجد للمرة الأولى في المنتجات الإيرانية. وأضاف قائلاً: هذا المنتج مجهز بأكياس هواء جانبية وسان روف In-Built وكاميرا للرؤية الخلفية ومنظومة متعددة الوسائط جديدة.

وتعتبر دنا أحدث منتجات آيكو وقد لاقت النسخة السابقة منها استقبالاً كبيراً في الأسواق الإيرانية وحتى في الأسواق الأخرى في سائر الدول. دنا سيارة تعتبر ضمن سيارات (بي كلاس) ونظراً لسعتها وتجهيزها بآخر التقنيات الحديثة وسعرها المناسب، فهي مناسبة للأسرة جداً.