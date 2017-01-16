وأوضح غلام رضا شريعتي، خلال حديثه لمراسل (إرنا)، ان الوفد يرغب في النشاط في مشاريع المياه والصرف الصحي والسياحة وبناء المطارات ومحطات الطاقة في المحافظة. ولفت الى أن المسؤولين في المحافظة اقترحوا على الوفد الفرنسي خلال المباحثات التي استمرت عدة ساعات العديد من مشاريع الاستثمار.

ونوه شريعتي الى أنه من المفترض أن يتم اقتراح مشاريع أخرى على الوفد خلال المباحثات التي جرت أمس الاثنين. وأعرب عن أمله بازدهار سوق العمل واقتصاد محافظة خوزستان والقيام بخطوات عملية في هذا الاطار عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار الى أن المحافظة تمتلك الكثير من إمكانيات وفرص الاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية خاصة على صعيد البتروكيماويات ومحطات الطاقة والموانئ.

هذا ووصل وفد تجاري من محافظة أنطاليا التركية يضم 20 شخصاً الى محافظة ألبرز. وقالت مسؤولة الشؤون الدولية بغرفة التجارة بمحافظة ألبرز، ريحانه حقيقي، في حديث لمراسل (إرنا): ان هذه هي الزيارة الثانية للوفد التركي وتهدف الى دراسة السبل الكفيلة بالتعاون وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. وأضافت بأن جدول أعمال الوفد يشمل برامج مختلفة بما فيها إقامة إجتماعات تخصصية بين تجار ايران وتركيا وتفقد بعض الوحدات الصناعية في ألبرز.

وقالت حقيقي: ان الوفد يضم مسؤولي وخبراء شركات ووحدات تعمل في مجال البناء والتصميم الداخلي والمكائن الصناعية والطاقة والأثاث والسياحة والزراعة والدفيئة والعقارات والمجمعات الرياضية .واستطردت قائلة: ان توسيع العلاقات التجارية والصناعية والمنجمية والزراعية مع الدول الأخرى يتطلب تنمية العلاقات الدولية مع سائر البلدان. وأشارت الى زيارة وفود تجارية من أوكرانيا والبوسنة وايطاليا وكرواتيا وبولندا وفرنسا واستونيا الى ألبرز بعد توقيع خطة العمل المشترك.