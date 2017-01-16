كشف تقييم أداء ثلاث وحدات لإنتاج الألمنيوم في البلاد عن إنتاج 220 ألفاً و544 طناً من سبائك الألمنيوم في الأشهر التسعة الماضية ليسجل انخفاضاً بنسبة نصف بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إنتاج الألمنيوم في الوحدات الثلاثة: (ايرالكو، هرمزال والمهدي)، نحو 151 ألفاً و999 طناً من سبائك الألمنيوم في النصف الأول من العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس/ آذار 2016) ليسجل ارتفاعاً بنسبة أكثر من واحد بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ حجم إنتاج مسحوق الألومينا في مصنع جاجرم بمحافظة خراسان الشمالية، 175 ألفاً و673 طناً في 9 أشهر، ليسجل انخفاضاً بنسبة 8ر4 عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي النصف الأول من العام الجاري (من مارس الى أغسطس)، بلغ حجم إنتاج مسحوق الألومينا 116 ألفاً و998 طناً ليسجل انخفاضاً بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت مؤسسة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية (ايميدرو)، ان حجم الاستثمارات لمشاريع تطوير سلسلة الألمنيوم في البلاد أكثر من 11 مليار دولار، يشمل قطاع المناجم والصناعات التعدينية 5ر21 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وبلغت خلال العام الماضي طاقة إنتاج سبائك الألمنيوم في ايران 487 ألف طن، ومن المقرر أن يصل الى 823 ألف طن في عام 2020، وهذا الأمر يتطلب إستثمارات بقيمة مليار و800 مليون دولار.