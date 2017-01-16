أكد سفير العراق في إيران، راجح صابر عبود الموسوي، إنه سيتابع مع الحكومة المركزية في بغداد المشاكل المتعلقة بتبادل السلع التجارية التي يعاني منها التجار الإيرانيون في منفذ شلمجة الحدودي متعهداً برفع هذه المشاكل.

وقال السفير الموسوي لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، على هامش إجتماع التنسيق بين التجار الإيرانيين وأصحاب الوحدات التجارية العراقية، يوم الأحد: ان زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ شلمجة الحدودي هو من الأهداف المهمة لإيران والعراق. وأضاف: ان الهدف من وراء الإجتماع الحالي هو بحث الثغرات ورفع العوائق أمام تبادل السلع التجارية في منفذ شلمجة الحدودي.

وأشار الموسوي إلى أن جميع القضايا التجارية المتعلقة بمنفذي مهران وجذابة الحدوديين سيتم بحثها خلال الإجتماع القادم مع المسؤولين الإقتصاديين، لافتاً إلى أن المفاوضات الثنائية لرفع العوائق التجارية تصب في صالح البلدين وتتطلب تطوير العلاقات والتعاون الوثيق بين الطرفين ووضع الخطط لتطوير التبادل التجاري.

من جانبه، أعلن مساعد رئيس مؤسسة منطقة أروند الحرة لشؤون الإستثمار والإقتصاد ان إيران تقوم بتصدير ماده الكلينكر عبر 700 إلى 800 شاحنة إلى سبعة مصانع للإسمنت في جنوب العراق عبر منفذ شلمجة الحدودي.

وفي مقابلة مع (إرنا) على هامش الإجتماع المشترك للتنسيق بين رجال الأعمال الإيرانيين وأصحاب وحدات الإنتاج في العراق، قال محمد رضا معتمدي: ان من أهم المشاكل التي تواجه التبادل التجاري بين إيران والعراق عبر المنافذ الحدودية هو النقص في مساحة المنطقة الجمركية في الجانب العراقي. وأشار إلى أن هذه المشكلة تعرض الشاحنات التي تحمل مادة الكلينكر والخضار والفاكهة والألبان والمواد المعرضة للتلف والسمك ومواد الإنشاء للتأخير لفترات طويلة.

ولفت معتمدي إلى أن إيران طالبت السفير العراقي لديها بالعمل على زيادة ساعات عمل الجمارك العراقية، وذلك لخفض حجم ازدحام الشاحنات على المنافذ الحدودية. وأشار إلى أننا اتفقنا مع أصحاب معامل الإسمنت العراقية أن تتكفل بإنشاء مراكز تفريغ خاصة لشاحنات الكلينكر على الأراضي العراقية.