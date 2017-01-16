فتحت الدفاعات الجوية وسط العاصمة الايرانية طهران عصر اليوم الاثنين نيرانها على هدف جوي .

واستغرق اطلاق نيران الدفاعات الجوية لعدة دقائق.

ولم يعلق اي مسؤول لحد الان على الحادث فيما اعلن مساعد الشؤون الامنية لقائممقامية طهران ان الهدف كان شيئا طائرا مسير عن بعد .



