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رقم الخبر: 185068 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: محليات  
الدفاعات الجوية في طهران تستهدف هدفاً طائراً

الدفاعات الجوية في طهران تستهدف هدفاً طائراً

فتحت الدفاعات الجوية وسط العاصمة الايرانية طهران عصر اليوم الاثنين نيرانها على هدف جوي وتم اسقاطه.

فتحت الدفاعات الجوية وسط العاصمة الايرانية طهران عصر اليوم الاثنين نيرانها على هدف جوي .
واستغرق اطلاق نيران الدفاعات الجوية لعدة دقائق.
ولم يعلق اي مسؤول لحد الان على الحادث فيما اعلن مساعد الشؤون الامنية لقائممقامية طهران ان الهدف كان شيئا طائرا مسير عن بعد .

 

 
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