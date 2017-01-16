أعلن موقع الاذاعة السويدية على الإنترنيت، عن زيارة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين لإيران في 11 و12 شباط/فبراير المقبل ليتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الايرانيين حول العلاقات التجارية والتعاون الثنائي والاقليمي سيما الاوضاع في سوريا.

ويرافق رئيس الوزراء السويدي في زيارته لطهران، وفد تجاري رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية برئاسة «أن لينده» وزير التجارة والإتحاد الأوروبي.

وتهدف زيارة الوفد التجاري السويدي لإيران، تبادل وجهات النظر في مجال دعم حضور السويد في السوق الايراني وتطوير الاستثمارات واستراتيجيات الصادرات الى ايران.

وسيلتقي لوفين خلال زيارته لإيران التي تستغرق يومين، الرئيس حسن روحاني.

وحسب الموقع الاعلامي لإذاعة السويد فإن ايران تعتبر ومنذ القدم من الاسواق المهمة في الشرق الاوسط لصادرات السلع السويدية، وتنشط عدد من الشركات السويدية حاليا في ايران.

وقال رئيس الوزراء السويدي خلال لقائه الرئيس روحاني على هامش اجتماع الجمعية العمومية في 2015، ان مكافحة الارهاب تتطلب جهودا مشتركة والسويد تحرص على التعاون مع ايران في هذا المجال.