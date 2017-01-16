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رقم الخبر: 185065 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: عربيات  
النقاط التوافقية التي سيتضمنها اعلان موسكو

النقاط التوافقية التي سيتضمنها اعلان موسكو

الميادين تحصل على النقاط التوافقية التي سيتضمنها اعلان موسكو الذي سيصدر عن المحادثات الفلسطينية في العاصمة الروسية.

أفاد مراسل الميادين في روسيا بأن الفصائل الفلسطينية تتفق في موسكو على المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وعلى الشروع بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكدّ مراسلنا بأن الفصائل تشيد بدور موسكو وتطالب باستمراره وتفعيله لدعم القضية الفلسطينية، كما أنها تتمسك بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدّة أن «هذا هو الحد الأدنى الذي تقبل به».

وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى التوافق الفلسطيني الكامل على المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، استناداً إلى ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني لفلسطيني (اجتماع بيروت).

 

 
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مصدر الخبر: الميادين
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