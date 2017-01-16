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رقم الخبر: 185064 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: اقتصاد  
ايران تتوقع بلوغ المبيعات السنوية للنفط والمكثفات الغازية 41 مليار دولار

ايران تتوقع بلوغ المبيعات السنوية للنفط والمكثفات الغازية 41 مليار دولار

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن مبيعات النفط والمكثفات المتحصل عليها بلغ 24.7 مليار دولار في 9 شهور في فترة 20 مارس/آذار – 20 ديسمبر/كانون الاول 2016، متوقعا بلوغ المبيعات 41 مليار دولار حتى 20 مارس/آذار المقبل.

وأفادت الوفاق انه أوضح زنكنة، أن العائدات المتوقعة لايعني بالضرورة تحصيلها بالموعد، ومن الممكن تتأخر العملية لعدة شهور.
وأكد أنه سيتم تحقيق الايرادات المستهدفة في الموازنة المالية الجارية للبلاد بكل تأكيد. ولفت الى أن سعر برميل النفط المتوقع بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2017)، يبلغ 55 دولارا للبرميل.
وأعرب وزير النفط الايراني عن ثقته بتطبيق قرار خفض مستوى الانتاج من قبل منظمة اوبك والمنتجين المستقلين، وأن يتم التخلص من الفائض بالسوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب و بالتالي ارتفاع الاسعار.
وبيّن زنكنة بان الاسعار بالوقت الحالي، تتجه نحو الصعود والتي هي بالاغلب متأثرة من الاجواء النفسية لقرار أوبك في خفض الانتاج، غير أنه وبدءا من يناير/كانون الثاني الجاري، سنشهد آثارا ملموسة لقرار أوبك ومن المؤمل أن تؤثر باستقرار الاسعار.
وأضاف أن الظروف القائمة مستدامة وتتجه نحو الافضل.
من جهة ثانية أكد وزير النفط الايراني، عدم صحة تجميد بعض الدول العوائد النفطية لطهران، موضحا بانه لم يتم تجميد أية مبالغ وأننا نستلم العوائد النفطية بشكل كامل.

 
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مصدر الخبر: فارس
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