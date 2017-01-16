تحديات كثيرة تعيشها أوروبا، فقد أرخت أزمات العالم العربي بربيع ثوراته المشؤومة وخاصة ما يجري على الساحة السورية بظلالها على كامل القارة الأوروبية، والتي أسفرت عن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تحت وطأة أزمة اللاجئين التي أحيت حلم اليمين المتطرف في سنة 2016، وبرزت الأزمة المالية والاقتصادية التي لا تزال دول الاتحاد الأوروبي المتعثرة تواجه تبعاتها منذ العام 2009.

تحديات لم تكن في الحسبان قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع بدلاً من حلحلتها في 2017، والسنوات اللاحقة. يضاف إليها توسيع بوتين ساحات المواجهة الساخنة مع الغرب لتمتد بالإضافة الى أوكرانيا وجورجيا وسوريا الى منطقة البلقان التي يريدها منصة جديدة لعودة بلاده الى لعب دور محوري في الساحة الدولية.

أهم هذه التحديات:

1- قرار بريطانيا الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد حملة تضليل وكذب ناجحة قام بها الشعبويون، أنتج صدمة كبيرة في القارة العجوز، لكونه يشكل، سياسياً، انتصاراً خطراً للمعادين للمشروع الأوروبي، واقتصادياً خسارة مالية كبيرة للجانبين، حيث أكد خبراء أن البريطانيين سيكونون أكبر الخاسرين من «البريكزيت» في نهاية المطاف.

2- أما التحدي الثاني فهو فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكرسي الرئاسة الأميركية رافعاً شعار «الولايات المتحدة أولا»، ومهدداً بالإبتعاد عن أوروبا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بهدف ابتزازها بدلا من التعاون المتكافئ معها.

3- ظهور شقوق في جدران منظومة القيم الأوروبية، فقد كشفت الأزمات المتلاحقة عن ثلاثة تصدعات جدية استفزت تساؤلات ملحة عما إذا كان الأوروبيون سيتمكنون من ترميمها، ومنع توسع أبعادها ونطاقها، للخروج باتحاد أقوى في مواجهة متغيرات جيوبوليتيكية خطيرة وإرهاب معولم، بحيث لا تترنح أمام تسونامي التحديات والارتدادات التي تفرزها مجتمعات الشرق الأوسط الغارقة في نزاعات مسلحة وحروب أهلية:

- التصدع الأول يتمثل في الإنقسام الحاصل بين القوميين المتشددين المناهضين للمشروع الأوروبي الذين يدعون إلى إغلاق الحدود الوطنية وإعادة العمل بإجراءات الرقابة والتفتيش، والقوى السياسية والفئات المجتمعية التي تلح لوضع سياسة أوروبية موحدة لمواجهة الآتي الأعظم.

- التصدع الثاني يتمحور حول فكرة ورؤية الحرب ضد الإرهاب، حيث تقف أوروبا بمواجهة أزمة تعد الأخطر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، وهي تعي جيداً أن الولايات المتحدة ليست لديها لا الرغبة ولا الإمكانية التي تتيح لها أن تلعب دوراً محورياً في حلها، لذلك على الأوروبيين أن يعتمدوا على أنفسهم في حماية أمنهم القومي.

- التصدع الثالث في العلاقات بين الدول الأعضاء يرتبط في شكل وثيق بأزمة اللاجئين وتأثيرها على مقومات الأوضاع الداخلية والعلاقات مع دول الجوار، وذلك على خلفية السجال المحتدم حول أولوية الأمن على حساب الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وكذلك تفعيل الدور الأوروبي في تسوية الأزمات الدولية وصياغة وتشكيل العالم المعاصر، ما يقودنا إلى واقع أن الرؤية التي سادت بعد الثورات الملونة في أوروبا الشرقية وتركيزها على تحويل مجتمعاتها في القرن الواحد والعشرين من أنظمة ديكتاتورية قمعية إلى ديمقراطيات تعتمد التعددية والسوق الحرة وتكون نموذجاً يلهم المجتمعات الأخرى في الشرق قد تراجعت ولم تعد على جدول الأعمال الأوروبي تحت ضغط الفوضى التي يصدرها الشرق الأوسط، والتي ضربت بما أفرزته من آثار وردود أفعال الوحدة الأوروبية، وهزت منظومات القيم الأخلاقية والحضارية الأوروبية، ما أدى إلى تحول الميل إلى اليمين المتطرف واقعا في أوروبا على خلفية مكافحة الهجرة، واقتحم اليمينيون المتطرفون وأحزابهم صلب السياسة الأوروبية كناخبين متمردين على حكم الأغلبية الإشتراكية أو يمين الوسط، مستخدمين اللاجئين عنواناً رئيسياً، لتحقيق مكاسب انتخابية، ليس آخرها النمسا والدنمارك. هذه الأحزاب معارضة للوحدة الأوروبية، وترفع شعارات استعادة قوة الدولة الوطنية.

ولا تخفي زعامات الأحزاب الليبرالية والتقليدية خشيتها على مستقبل المشروع الأوروبي والديمقراطية المهددة بتصاعد النزعات الشعبوية واليمينية القومية، وينسج بوتين شبكة علاقات ومصالح وثيقة مع قادة الأحزاب القومية المتطرفة متطلعاً إلى تنامي قوتها ونفوذها واستقطابها المزيد من التأييد والدعم مع تزايد العمليات الإرهابية.

فبوتين ينظر إلى موجات اللاجئين والمهاجرين التي تغرق أوروبا من جانب، وانتشار إرهاب «داعش» وعجز منظومات الأمن الأوروبية عن مواجهته كفرصة لا تعوض لحلفائه من اليمين الأوروبي المتطرف والشعبوي لكسب المؤيدين والأنصار من بين الناقمين والساخطين على سياسات الهجرة والأبواب المفتوحة التي تنتهجها المستشارة ميركل والمفوضية الأوروبية، واستثمارها في حملاتها الإنتخابية للفوز بالسلطة وانتهاج سياسات ترسم مسارات جديدة في العلاقات مع روسيا.

فإلى ما قبل عقدين ونصف من الزمن، كانت دول أوروبا الشرقية، التي انتفضت على أنظمتها الشيوعية والتي وصفها وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد بـ «أوروبا الجديدة» في تصورات الأميركيين، مجموعة من الأمم الشجاعة المحبة للحرية والحليفة الوفية للولايات المتحدة والغرب. آنذاك سارعت واشنطن إلى ضم هذه الدول إلى حلف الأطلسي لكي تصبح الحصن المنيع ضد اتساع خطر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والتوسع الروسي. الآن لم تعد التصورات هي ذاتها، وشهدت تقلبات وتبدلات عميقة، وتتزايد الأدلة والوقائع عن قيام غالبية دول هذه المنطقة التي كانت في المدار السوفياتي، باستغلال التدهور الحاصل في العلاقات بين الغرب وروسيا لعقد اتفاقيات اقتصادية منفصلة في انتهاك فاضح للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا وضمها القرم إلى الإتحاد الروسي.

فهل هذا يعني أن دول أوروبا الشرقية والوسطى ستتخلى شيئاً فشيئاً عن النموذج الديموقراطي الليبرالي؟

هذا السؤال أكثر ما يشغل مراكز البحوث الاستراتيجية الأوروبية منذ أن بدأت ظاهرة «أوربان» القومية المتطرفة تنتشر في دول المنطقة، وانتقلت إلى بولندا وسلوفاكيا وتشيكيا والآن إلى حد ما بلغاريا، التي يجمع بينها إرث شيوعي مشترك، وفي كرواتيا تولت السلطة حكومة قومية محافظة يمسك حقيبة الثقافة فيها وزير لا يخفي إعجابه بنظام الأوستاشي المؤيد للنازية أثناء الحرب العالمية الثانية على حد قول مدير البحوث في معهد الدراسات السياسية «سيانس بو» في باريس جاك روبنيك.

يرصد المحللون انسداد أفق المشروع الأوروبي في دول منطقة البلقان الغربي لأسباب عديدة ربما أهمها برأيهم «غياب الرؤية الأوروبية الواضحة عما ينبغي عمله في هذه المنطقة». يقول رئيس «معهد الدراسات الإقليمية والدولية» الذي مقره صوفيا البروفيسور أوغنيان منتشجيف: «إن عدم توجيه المفوضية الأوروبية وهيئاتها المتخصصة لإنتقادات حادة واستبدالها بأخرى باهتة الى حكومات دول هذه المنطقة، ومن ضمنها بلغاريا للسياسات التي تنتهجها وتتعارض مع المبادئ والقوانين الأوروبية المشتركة وإخفاقها في إصلاح المؤسسات القضائية وفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد، يعكسان شيئاً واحداً وهو أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعير الإهتمام والإنتباه المطلوبين لإنجاز أو استكمال العمليات الإندماجية والإنتقالية الديمقراطية للبلدان التي نالت العضوية، أو أن السقف المطلوب لم يعد عالياً كما كان في المرحلة الأولى بعد نيل ھذه الدول العضوية». وبرأيه فإن «ما حدث في اليونان كان مؤشراً إلى الأزمة التي يعيشها النموذج الأوروبي للوحدة والبناء الديمقراطي والتنمية».

وبالتالي فإن إخفاقات الاتحاد الأوروبي في تفعيل مشروعه الإندماجي في البلقان، وعدم فهم قياداته متغيرات العولمة وحاجات هذه المجتمعات الخارجة من رحم الإستبداد الشيوعي، وارتكاباته السياسية وأزماته الاقتصادية المتراكمة مع انتهاج سياسة غير شعبية للهجرة واللجوء مؤطرة بضعف الأمن على خلفية تنامي الإرهاب المعولم، أفقدت المشروع الأوروبي عنصر الجذب وهالة التفوق والنجاح، وفتحت ثغرات لا حصر لها لإختراقات بوتين سياسياً واقتصادياً وثقافياً ودعائيا، وتسخيرها كأدوات إضافية لتقويض المشروع الأوروبي في البلقان.

ويتفق العديد من المحللين الأوروبيين على أن انجذاب دول أوروبا الشرقية إلى روسيا لا تحدده أو تمليه فقط الروابط التاريخية العريقة بين الجانبين، بمقدار المخاوف والهواجس من المجهول، مع تزايد التصدعات التي يعيشها النموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي بعد الأزمات المالية والاقتصادية وفتح الحدود أمام مئات آلاف اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وتسببها بإنقسامات حادة بين حكومات الدول الأعضاء وبين قيادة الإتحاد ونشوء تيارات وجماعات عنفية في مجتمعات هذه الدول سرعان ما جذبت إليها مؤيدين وأنصاراً من فئات هامشية ومحدودة التعليم، بحيث ارتفع منسوب تأثيرها بالتوازي مع تنامي التهديدات الإرهابية التي تنفذها شبكات «داعش» و«القاعدة» والذئاب المنفردة.

فقد لعبت موجات اللجوء والهجرة الجماعية، وفي شكل خاص من سوريا ودول الشرق الأوسط تأثيراً سلبياً ومعاكساً لدى مجتمعات دول البلقان التي لم تشهد من قبل مثل هذه الظاهرة التي دفعتها الى اتخاذ مواقف عنصرية أججتها الأحزاب الشعبوية التي تعادي المشروع الأوروبي أصلا.

ومع ذلك، نجد أنه من المبكر استنتاج تبلور نموذج سياسي غير ليبرالي في أوروبا، على خلفية صعود نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا الغربية، حيث تغني هذه الديموقراطيات الناشئة خارج السرب بإطلاقها شعارات ترفع لواء السيادة الوطنية والمشاعر القومية والحصانة المسيحية ورفض التعدد الثقافي والقيم الديمقراطية.

بسبب الأرهاب وانتشاره وبسبب العنصرية وتناميها، وحدة أوروبا ومصير الديمقراطية فيها على المحك. فإلى أين تتجه أوروبا في المستقبل؟ سؤال تجيب عليه تطورات الصراعات في أوروبا وجوارها.