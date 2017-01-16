في القرآن المجيد قال الله المتعال على لسان خليل الله ابراهيم (ع):«قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ». من الطبيعي والبديهي جدا على النظام الخليفي البحريني الذي هو لا شك آفل وزائل ومضمحل ان لا يحبه الله المتعال لأنه عتل زنيم ومن المجرمين الافاكين الآفلين.

ان السنن الالهية القطعية حاكمة على انظمة عفنة معتورة بكل النقائص كالنظام الخليفي الحمدي البحريني بالأفول والزوال والإضمحلال وصيرورته لعنة تاريخية يتلازم ذكرها مع كل ما يستقبح ذكره.

ان هذا النظام تنطبق عليه السنن الإلهية التي تحدث الله المتعال عنها في الكثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن أفول وزوال واضمحلال الظالمين؛ والتي لا بد ناجزة ومتحققة بلا ادنى ريب.

ان جريمة اعدام هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبرار التي ارتكبها النظام الحمدي الخليفي المجرم تستبطن وجود شاهدين مترتبين عليها وهما:

الشاهد الاول: الهمجية الرعناء الخشناء: فإرتكاب هذه الجريمة الموصوفة من قبل هذا النظام يدل على تأصل الهمجية والرعونة والخشونة في كيانه المشؤوم، فإن اي حاكم يطالب كل شعبه بإزالته لا يمكن ان يقوم بأي عملية عنفية إجرامية، وإنما يحاول تلميع صورته ببعض الأفعال الظاهرية التي تسمح بأن تكون مادة اعلامية ناجحة؛ وهذا اذا كان الشعب يطالب بإزالة النظام من رأس، ولكن الحاكم في البحرين بالرغم من ان شعبه يطالب بالإصلاح وبالسلمية الخالية من اي عنف بما لم ترق اليه حتى سلمية غاندي؛ فإنه مصر على الإمعان والإيغال في الجريمة المتشعبة ألوانها وفصولها الى اقصى مدياتها، فجريمته شملت كل العناوين، طرد، وسجن، وجرح وتجويع، وحصار،واغتصاب، وقتل كان آخر اخباره جريمة قتل الشهداء الثلاثة الأبرار.

وهذه الأفعال الإجرامية بالعموم وجريمة قتل الشهداء الثلاثة الأخيرة على وجه الخصوص هي شاهد حقيقي على همجية رعناء خشناء يتصف لها هذا النظام وهي من ذاتياته الأصيلة، وكل العالم يعرف ذلك ولكنه للأسف ساكت على ظلمه كرمى عيون راعيه السعودي الذي يبدد كل اموال العرب والمسلمين، ويشوّه سمعة الاسلام تحت عنوان كاذب وواه اسمه خدمة الحرمين الشريفين.

الشاهد الثاني: ألأفول والإضمحلال والزوال: فهذه الجريمة الموصوفة الدالة على ان هذا النظام يتصف بالهمجية الرعناء الخشناء، هي شاهد على سرعة أفول وزوال واضمحلال هذا النظام، وهي إيذان بنهاية نهاياته وإن كان المطلب الشعبي عبارة عن مطلب اصلاحي لم يصل الى درجة طلب الإسقاط.

نعم ان الله المتعال ببركة هذا الدم المسفوك سيزيل شأفة هذا النظام وسيسقطه من رأس وإن كانت مطالب الشعب البحريني متواضعة وأدنى من ذلك، وما ذلك الا لأن ملف النظام الحمدي الخليفي البحريني صار ملفا إلهيا بامتياز ولم يعد بيد احد غير الله المتعال.

اما لماذا صار هذا الأفول والزوال والاضمحلال للنظام الحمدي الخليفي البحريني بيد الله المتعال؟ الجواب: لأن العنوان الذي يتصدره هو «الدم المسفوك ظلما». وبما ان الدم عنوانه، وبما ان اصحاب الدم المسفوك صاروا عند بارئهم المتعال فقد تحولت الدعوى والشكاية كليا الى الله المتعال، والله المتعال سيتكفل بقصم ظهر هذا النظام الحمدي الخليفي وبأفوله وزواله واضمحلاله.

اما انت يا ايها الشعب البحريني فليس عليك الا صبر الإنتظار بنفس تلك الحكمة التي أبهرت البشرية بتعملقها وعلوها وسموها، وسترى بعينك التي لا تنام عن حراسة قائدك قي قلب الحصار والأعصار الأفول والزوال والإضمحلال الذي تكفل الله المتعال بإنجازه ببركة دماء الشهداء.

ولتعلم يا ايها الشعب البحريني ان حكمتك هي حكمة الصبر وصبر الحكمة التي مهما قلبت وعكست الفاظها وتعابيرها لا تجد الا هذين المعنيين «الحكمة والصبر»، وقد استطعت بهما ايها الشعب البحريني العالي الهمة ان تجعل من عنوان السلمية متجسدا بك وصار امثال غاندي وكل من يضاهي غاندي تلامذة في مدرستك.