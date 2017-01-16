وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ، إن 'نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي استقبل بمكتبه الرسمي، اليوم، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي علاء الدين بروجردي، والوفد المرافق له '.

وأضاف البيان، أن 'اللقاء جري خلاله استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، كما تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم'.

وأكد المالكي، بحسب البيان، علي 'أهمية العمل المشترك لمواجهة الإرهاب'، مشيرا إلي 'ما حققه العراق من نتائج وانتصارات بفعل العمليات الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة وتشكيلات الحشد الشعبي ضد قوي الإرهاب'.

