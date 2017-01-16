وينقل هؤلاء المدربون الذين يلبون دعوة اتحاد التزلج الايراني، للمدربين الايرانيين، اساليب تعليم وتدريب المدربين السويسريين وذلك تمهيدا لعضوية ايران في المجمع العالمي للتدريب على رياضة التزلج.

ويزور "لوريس امبرسين" و"فينيسنت بايلت" ايران لنقل خبرات التدريب وتعليم التزلج، و"الباين" والساندرو" لنقل خبرات التعليم في رياضة التزلج على الجليد.

