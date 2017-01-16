توج الإنجليزي جلين دورانت الأحد بلقب العالم في رياضة السهام المريشة (النسخة البريطانية)، بعد تغلبه على اللاعب الهولندي داني نوبيرت في المباراة النهائية.

وفاز دورانت 46 عاما، المرشح الأول لنيل اللقب، 7 / 3 على نوبيرت في نهائي البطولة، التي أقيمت في فريملي جرين ببريطانيا.

ولم يشارك في البطولة بعض من رموز رياضة السهام المريشة في العالم مثل الأسطورة الإنجليزية فيل تايلور والهولندي رايموند فان بارنيفيلد، وفازت بلقب البطولة في فئة السيدات الإنجليزية ليسا أشتون.