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رقم الخبر: 185053 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 15:22 الاقسام: عربيات  
تحرير حيي الكندي والقيروان في الموصل

تحرير حيي الكندي والقيروان في الموصل

أعلنت قيادة عمليات "قادمون يانينوى" بالعراق، الاثنين، عن تحرير حيي الكندي والقيروان في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، فيما رفعت العلم العراقي فوق مبانيهما.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوات المحور الشمالي من الجيش العراقي تمكنت ظهر اليوم، من تحرر حيي الكندي والقيروان في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيهما".

وأضاف يارالله، أن "قوات الجيش حررت الحيين بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات".

وتشهد محافظة نينوى منذ (17 تشرين الأول 2016)، عمليات عسكرية واسعة النطاق لإستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي إجتاحها تنظيم "داعش" في حزيران 2014، وحققت القوات الأمنية المشتركة تقدماً ملحوظاً أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق حيث قاب قوسين أو أدنى من إعلان تحرير الساحل الأيسر للموصل بالكامل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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