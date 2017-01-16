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رقم الخبر: 185052 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: محليات  
الرئيس العراقي يؤكد أهمية الحوار لتجاوز المشكلات ما بين دول المنطقة والتخلص من خطر داعش

الرئيس العراقي يؤكد أهمية الحوار لتجاوز المشكلات ما بين دول المنطقة والتخلص من خطر داعش

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم: «إن المشكلات العالقة بين بلدان المنطقة تتطلب عملاً سياسياً حثيثاً للوصول إلى حلول تساعد في استقرار الدول جميعها وتبعد شبح الإرهاب عن الجميع».

وأضاف الرئيس معصوم في أثناء استقباله اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي والوفد المرافق، إن التحدي الإرهابي الذي واجهه العراقيون بصلابة وحزم هو تحدٍ وخطر علي جميع البلدان حتي التي تعتقد أنها بمنأى عنه، والحل الوحيد هو في مواجهة الإرهاب وفي تجفيف منابعه ومنع تحركه وصولاً إلى تطهير كامل المنطقة والعالم منه.
وتلقى رئيس الجمهورية تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور علي لاريجاني وتمنياتهما لسيادته بموفور الصحة وللعراق التقدم والإزدهار.
من جانبه هنّأ رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي الرئيس والقوات المسلحة العراقية وشعب وحكومة العراق على الإنتصارات الكبيرة المتحققة ضد داعش، مؤكداً أن هذه الإنتصارات ستساعد كثيراً في تحقيق استقرار وأمن ليس العراق وحده وإنما عموم دول المنطقة والعالم.
وبهذا الصدد أشار بروجردي إلى أن أمن العراق مهم جداً سواء لإيران أو لمختلف دول المنطقة حيث لا يمكن دائماً الوصول إلى استقرار وتأمين أمن الدول وسلامها من الإرهاب من دون القضاء عليه نهائياً في العراق وفي سوريا.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن التطورات والعلاقات السياسية بين دول المنطقة والتأكيد على أن الحوار والتفاهم هما السبيل الأمثل لتجاوز المشكلات بين بعض بلدان المنطقة وصولاً إلى الإستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بين هذه الدول.
وحمّل رئيس الجمهورية الوفد الضيف تحياته لسيادة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور علي لاريجاني وتمنياته لشعب الجمهورية الإسلامية بالمزيد من التقدم والرفاه وللعلاقات بين البلدين اضطراد التطور.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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