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رقم الخبر: 185051 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
استدعاء 9 لاعبات لمعسكر المنتخب الوطني الايراني للسيدات بكرة الريشة

استدعاء 9 لاعبات لمعسكر المنتخب الوطني الايراني للسيدات بكرة الريشة

استدعى اتحاد كرة الريشة الايراني 9 لاعبات للحضور الى المعسكر التدريبي للتحضير لبطولة الفجر الدولية والتي ستجري في طهران للفترة من 9 شباط القادم ولغاية 12 منه.

واللاعبات هن:(ثريا اقائي – سارا دلاوري – ثمين عابد خجسته – آيدا فاضلي – يكانه تفرشي – يسرا بيكي – يكانه كرماني – صفورا زمانلو وبكاه كرماني).

وبطولة الفجر الدولية السادسة والعشرون ستقام في طهران بحضور فرق محلية واجنبية.

 

 
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مصدر الخبر: خاص - الوفاق
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