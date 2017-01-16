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|رقم الخبر: 185051
|تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017
|الوقت: 14:52
|الاقسام: رياضة
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استدعاء 9 لاعبات لمعسكر المنتخب الوطني الايراني للسيدات بكرة الريشة
استدعى اتحاد كرة الريشة الايراني 9 لاعبات للحضور الى المعسكر التدريبي للتحضير لبطولة الفجر الدولية والتي ستجري في طهران للفترة من 9 شباط القادم ولغاية 12 منه.
واللاعبات هن:(ثريا اقائي – سارا دلاوري – ثمين عابد خجسته – آيدا فاضلي – يكانه تفرشي – يسرا بيكي – يكانه كرماني – صفورا زمانلو وبكاه كرماني).
وبطولة الفجر الدولية السادسة والعشرون ستقام في طهران بحضور فرق محلية واجنبية.
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