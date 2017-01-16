استدعاء 9 لاعبات لمعسكر المنتخب الوطني الايراني للسيدات بكرة الريشة استدعى اتحاد كرة الريشة الايراني 9 لاعبات للحضور الى المعسكر التدريبي للتحضير لبطولة الفجر الدولية والتي ستجري في طهران للفترة من 9 شباط القادم ولغاية 12 منه.