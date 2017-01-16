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رقم الخبر: 185050 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان غوتنبرغ الدولي يستضيف 5 أفلام ايرانية

مهرجان غوتنبرغ الدولي يستضيف 5 أفلام ايرانية

وجه مهرجان غوتنبرغ الدولي للأفلام بالسويد، دعوة إلى خمسة أفلام ايرانية للمشاركة في دورته الأربعين

ويشارك فيلم «الرحيل» (رفتن) للمخرج نويد محمودي في قسم «الآراء الجديدة» للمهرجان بينما يعرض فيلم «المعكوس» (وارونكي) للمخرج بهنام بهزادي في قسم «الأفلام المحبوبة للمهرجانات».

وفيلم «سجن النساء» (زندان زنان) للمخرجة منيجة حكمت يعرض في قسم «مراجعة أعمال المهرجان» ويشارك فيلما «اصطحبني للبيت» (مرا به خانه ببر) للمخرج عباس كيارستمي و«76 دقيقة و15 ثانية مع عباس كيارستمي» للمخرج سيف الله صمديان في قسم «مسترز» للمهرجان.

ويقام المهرجان منذ عام 1979 سنويا نهاية فبراير بالسويد ويعتبر أكبر الأحداث الفنية في اسكندينافيا.

وتستضيف هذه الدورة للمهرجان التي ستقام في الفترة مابين الـ27 من يناير حتى الـ6 من فبراير، 450 فيلما من 80 دولة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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