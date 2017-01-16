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رقم الخبر: 185049 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: ثقافة وفن  
«لايت سايت» الايراني يفوز بجائزة «wellington»

«لايت سايت» الايراني يفوز بجائزة «wellington»

حصل فيلم الانيميشن الايراني «لايت سايت» للمخرج مسلم طباطبائي مؤخرا على جائزة من مهرجان «wellington» الدولي لأفلام الطلاب بأمريكا.

وأهدى المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الثامن من يناير، جائزة أفضل انيميشن ثلاثي الأبعاد لفيلم «لايت سايت» وذلك في الحفل الختامي لهذا الحدث الفني .
ويحكي الانيميشن قصة شخصية كرتونية تخلق من النور لكن الاكثار في حبها للنور يدخلها في ورطة و...

يذكر أن «لايت سايت» حصل مؤخرا على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان «Early Bird» الدولي لأفلام الطلاب ببلغاريا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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