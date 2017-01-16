وأهدى المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الثامن من يناير، جائزة أفضل انيميشن ثلاثي الأبعاد لفيلم «لايت سايت» وذلك في الحفل الختامي لهذا الحدث الفني .

ويحكي الانيميشن قصة شخصية كرتونية تخلق من النور لكن الاكثار في حبها للنور يدخلها في ورطة و...

يذكر أن «لايت سايت» حصل مؤخرا على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان «Early Bird» الدولي لأفلام الطلاب ببلغاريا.