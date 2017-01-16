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رقم الخبر: 185048 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
برسبوليس يطلب خدمات لاعب المنتخب العراقي سعد ناطق
القرار النهائي في آخر الاسبوع الحالي ..

برسبوليس يطلب خدمات لاعب المنتخب العراقي سعد ناطق

تلقى مدافع المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية سعد ناطق عرضا احترافيا من نادي برسبوليس الايراني للانتقال إلى صفوفه.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي جاسم كاطع في تصريح خاص: "نادي برسبوليس ارسل خطابا إلى النادي يتضمن طلب تعاقده مع اللاعب سعد ناطق، والإدارة تلقت طلب النادي الإيراني الذي يعد أحد اقطاب الكرة الإيرانية".

وأوضح أن الإدارة ستجتمع بالجهاز الفني واللاعب ومن ثم البت بالقرار النهائي، كون الفريق ينافس في البطولة الآسيوية وعلى اللقب المحلي، وبحاجة إلى خدمات لاعبيه الدوليين الذين يعدون ركائز أساسية بالفريق.

وأشار إلى أن سعد ناطق عائد من الإصابة وتماثل للشفاء وأن الفريق بحاجة إلى خدماته، وأضاف: "نعي أن نادي برسبوليس من الأندية المميزة آسيويا والقرار النهائي سيكون بعد اجتماع مجلس إدارة النادي".

واتم: "لاعبو الفريق باتوا مطلوبين من مختلف الأندية، بالأمس رفض حمادي أحمد عقد السيلية، وفضل البقاء مع الأزرق الجوي، وكذلك تلقى همام طارق أكثر من عرض، إلا أننا نفضل الحفاظ على المجموعة للمنافسة بقوة على البطولة الاسيوية والدوري المحلي".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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