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رقم الخبر: 185047 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: اجتماعيات  
الفلفل الأحمر الحار يقلل حالات الوفاة المبكرة

الفلفل الأحمر الحار يقلل حالات الوفاة المبكرة

أظهرت الأبحاث التي أجريت في كلية الطب جامعة «فيرومونت» الأمريكية، أن إستهلاك كميات معتدلة من الفلفل الحار الأحمر بانتظام يعمل على تقليل حالات الوفاة المبكرة.

وأفادت الوفاق قد وجد الباحثون تراجعا بنسبة 13% من إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة، خاصة النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بين الأشخاص الذين يستهلكون كميات معتدلة من الفلفل الأحمر بشكل منتظم.

كانت الدراسة قد أجريت على تحليل بيانات أكثر من 16.000 أمريكي مستمدة من سجلات الصحة الوطنية، على مدار فترة زمنية امتدت قرابة 23 عاما.

فقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الفلفل الأحمر الحار، كانوا الأقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة بلغت 18.7 %، مقارنة بالأشخاص الذين لم يعتادوا على تناول الفلفل الأحمر الحار.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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