ستعرض 5 افلام ايرانية من أعمال المخرج الايراني القدير الراحل عباس كيارستمي في الدورة الـ15 من مهرجان «داكا» السينمائي الدولي الذي بدأت اعماله من 15 يناير.

ومن المقرر ان تعرض خلال المهرجان 188 فيلما من 67 دولة بالعالم فيما تسجل إيران في هذا الحدث حضورا فاعلا مقارنة بالدول الاخرى المشاركة فيه.

وبدأت اعمال الدورة الـ15 من مهرجان «داكا» السينمائي الدولي بحضور الرئيس البنغلاىشي والسفير الايراني في داكا والمستشار الثقافي الايراني في هذا البلد.

وستعرض خلال المهرجان وفي قسم «نظرة على الاعمال»، خمسة افلام من المخرج الراحل عباس كيارستمي منها «كلوز آب» و«طعم الكرز» و«سيذهب بنا الريح» و«نسخة طبق الاصل» و«أين بيت الصديق» للمخرج الراحل عباس كيارستمي.

وفي قسم «مسابقة السينما الآسيوية» ستشارك الافلام الايرانية «الملاريا» للمخرج برويز شهبازي و«الابد ويوم واحد» للمخرج سعيد روستائي و«البنت» للمخرج رضا ميركريمي و«من باريس الى طهران» للمخرج كاوة اويسي.

وسيستضيف المهرجان في قسم «السينما العالمية»كلاً من الافلام الايرانية «حتى مجيء احمد» للمخرج صادق صادق دقيقي و«الصقيع والشمس» للمخرج رضا ميركريمي و«هنا لا يموت احد» للمخرج حسين كندري فيما يعرض الافلام الايرانية «الهوية» للمخرج مهدي سبط رسول و«النافذة» للمخرج رهبر قنبري و«والدراما» للمخرج عباس اميني في قسم «سينما الاطفال والناشئين».

كما سيعرض في قسم «الافلام القصيرة والمستقلة» من المهرجان الافلام الايرانية الثلاثة «الملاحقة» للمخرج آرمين ابراهيمي و«العجوز والدراجة الهوائية» للمخرج سليم معزي و«بعد يوم» للمخرج احسان همتي.

واما في قسم «المخرجات» ستعرض الافلام الايرانية «الدوام الليلي» للمخرجة نكي كريمي و«ناهيد» للمخرجة آيدا بناهندة و«ملتقى الأمنيات» للمخرجة غل اندام صفري.