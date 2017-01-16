واللوحة مهداة من الكاتب محمد ابراهيم عام 1950 للميلاد وهو مؤسس مدرسة تحسين الخطوط بمدينة الاسكندرية في هذا الوقت.

ومدون أسفل اللوحة «الى رافع لواء الدين والادب في الشرق حضره صاحب المعالي الدكتور طه حسين بك وزير المعارف..كتب هذا القرآن الشريف للمرة الثالثة في عصر حضرة صاحب الجلالة فاروق الاول ملك مصر والسودان واستغرقت كتابته وزخرفته ستة اشهر في عام 1950».