  • الإثنين ١٧ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185045 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:41 الاقسام: ثقافة وفن  
لوحة نادرة منقوش عليها القرآن الكريم بمتحف «طه حسين» في مصر

لوحة نادرة منقوش عليها القرآن الكريم بمتحف «طه حسين» في مصر

رصدت كاميرا «صدى البلد» المصرية لوحة إبداعية نادرة تزيّن غرفة المكتب الكبير بمتحف طه حسين بمدينة «الجيزة» المصرية منقوش عليها القرآن الكريم كاملاً

واللوحة مهداة من الكاتب محمد ابراهيم عام 1950 للميلاد وهو مؤسس مدرسة تحسين الخطوط بمدينة الاسكندرية في هذا الوقت.

ومدون أسفل اللوحة «الى رافع لواء الدين والادب في الشرق حضره صاحب المعالي الدكتور طه حسين بك وزير المعارف..كتب هذا القرآن الشريف للمرة الثالثة في عصر حضرة صاحب الجلالة فاروق الاول ملك مصر والسودان واستغرقت كتابته وزخرفته ستة اشهر في عام 1950».

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ايكنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1200 sec