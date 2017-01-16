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|رقم الخبر: 185045
|تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017
|الوقت: 14:41
|الاقسام: ثقافة وفن
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لوحة نادرة منقوش عليها القرآن الكريم بمتحف «طه حسين» في مصر
رصدت كاميرا «صدى البلد» المصرية لوحة إبداعية نادرة تزيّن غرفة المكتب الكبير بمتحف طه حسين بمدينة «الجيزة» المصرية منقوش عليها القرآن الكريم كاملاً
واللوحة مهداة من الكاتب محمد ابراهيم عام 1950 للميلاد وهو مؤسس مدرسة تحسين الخطوط بمدينة الاسكندرية في هذا الوقت.
ومدون أسفل اللوحة «الى رافع لواء الدين والادب في الشرق حضره صاحب المعالي الدكتور طه حسين بك وزير المعارف..كتب هذا القرآن الشريف للمرة الثالثة في عصر حضرة صاحب الجلالة فاروق الاول ملك مصر والسودان واستغرقت كتابته وزخرفته ستة اشهر في عام 1950».
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