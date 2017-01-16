قال الدبلوماسي والسياسي الماليزي السابق صوفيان احمد، ان الغاء العقوبات احادية الجانب المفروضة على ايران من قبل الغرب وفر فرصة التنمية في ايران في مختلف المجالات بما فيها توسيع التجارة العالمية وبالتالي اسهم في تحقيق بعض اولويات الحكومة الايرانية بما فيها توفير فرص العمل.

وفي ذكرى دخول خطة العمل المشترك الشاملة حيز التنفيذ، اضاف صوفيان الذي كان قائما بأعمال السفارة الماليزية في ايران في حديث لمراسل ارنا: إن اقتصاد ماليزيا يعتمد على التجارة لذلك فإن الغاء العقوبات المفروضة على ايران من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد ان الغاء الحظر المفروض على ايران مهد الطريق امام تحقيق احد اهم اولويات الحكومة الايرانية المتمثلة في توفير فرص العمل سيما ان هناك فرص كبيرة باتت مهيأة للإفادة من الطاقات المتوفرة في ايران.

وفي جانب آخر من تصريحاته وصف العلاقات بين ماليزيا وإيران بأنها جيدة داعيا الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات.

كما اعرب عن أسفه بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني معرباً عن اعتقاده بأن الفقيد لعب دورا بارزا في السياسة الايرانية.

يذكر ان اليوم يصادف الذكرى الاولى لدخول خطة العمل المشترك الشاملة حيز التنفيذ والتي تم ابرامها في 14 تموز/يوليو عام 2015 في فيينا بين ايران ومجموعة 1+5.