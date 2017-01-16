  • الإثنين ١٧ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185043 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:36 الاقسام: محليات  
دبلوماسي ماليزي سابق: دخول خطة العمل المشترك حيز التنفيذ، وفّر فرصة تحقيق اولويات ايران

دبلوماسي ماليزي سابق: دخول خطة العمل المشترك حيز التنفيذ، وفّر فرصة تحقيق اولويات ايران

قال الدبلوماسي والسياسي الماليزي السابق صوفيان احمد، ان الغاء العقوبات احادية الجانب المفروضة على ايران من قبل الغرب وفر فرصة التنمية في ايران في مختلف المجالات بما فيها توسيع التجارة العالمية وبالتالي اسهم في تحقيق بعض اولويات الحكومة الايرانية بما فيها توفير فرص العمل.

وفي ذكرى دخول خطة العمل المشترك الشاملة حيز التنفيذ، اضاف صوفيان الذي كان قائما بأعمال السفارة الماليزية في ايران في حديث لمراسل ارنا: إن اقتصاد ماليزيا يعتمد على التجارة لذلك فإن الغاء العقوبات المفروضة على ايران من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد ان الغاء الحظر المفروض على ايران مهد الطريق امام تحقيق احد اهم اولويات الحكومة الايرانية المتمثلة في توفير فرص العمل سيما ان هناك فرص كبيرة باتت مهيأة للإفادة من الطاقات المتوفرة في ايران.

وفي جانب آخر من تصريحاته وصف العلاقات بين ماليزيا وإيران بأنها جيدة داعيا الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات.

كما اعرب عن أسفه بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني معرباً عن اعتقاده بأن الفقيد لعب دورا بارزا في السياسة الايرانية.

يذكر ان اليوم يصادف الذكرى الاولى لدخول خطة العمل المشترك الشاملة حيز التنفيذ والتي تم ابرامها في 14 تموز/يوليو عام 2015 في فيينا بين ايران ومجموعة 1+5.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec