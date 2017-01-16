و أفادت الوفاق ان الباحثة هبة محمد إبراهيم عبدالله بقسم الفارماكولوجي بشعبة البحوث الطبية قالت: إن الأبحاث مستمرة لتجهيز نبات الشيح البلدي في صورة مستحضر صيدلي، مشيرة إلى أن البحث حصل مؤخرا على جائزة رئيس المركز القومي للبحوث كأحسن بحث يمكن تطبيقه عملياً.

وأوضحت أنها أجرت بالاشتراك مع الفريق البحثي دراسة على فئران التجارب والتي تعتبر ضمن سلسلة أبحاث بمشروع تم تمويله من المركز القومي للبحوث للتحقق من فعالية نبات الشيح كعلاج لمرض السكري وما يتعلق به من مضاعفات أخرى على أعضاء الجسم.

وأضافت أنه ثبت من خلال البحث الحالي أن هذا النبات يقلل من مستوى السكر في الدم وكذلك هرمون الهوموسيستين المسؤول عن مضاعفات مرض السكري ووجد أيضاً أن له أهمية كبرى في زيادة مستوى الإنسولين بالدم، كما أن له خصائص مهمة أخرى حيث إنه يقلل من مستوى الدهون الضارة في الدم وفي نفس الوقت يقلل من مستوى انزيمات الكبد والكلى وهذا مؤشر جيد يبين أنه يحمي هذين العضوين من الضرر الناشئ عن مرض السكري مما يقلل من التشوهات الممكن حدوثها في الكبد والكلى نتيجة لهذا المرض.

ومن المعروف أن نبات الشيح البلدي ويسمى علمياً الأرتيميزيا-ألبا هو أحد الأعشاب المزروعة في مصر على نطاق واسع، وتستخدم بكثرة في الطب الشعبي لعلاج بعض الأمراض مثل نزلات البرد، وآلام المعدة، وارتفاع ضغط الدم وغيرها.