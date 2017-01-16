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رقم الخبر: 185040 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:54 الاقسام: ثقافة وفن  
بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان فجر للموسيقى

بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان فجر للموسيقى

تشهد العاصمة طهران هذه الايام إقامة الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان فجر الدولي للموسيقى باستعراض ثلاثة عشر عملا فنيا في عدد من الصالات والمسارح وذلك بحضور جماهيري مميز

وبدأت أعمال الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، مساء الجمعة بحضور الموسيقى الهندية قدمها الموسيقار وعازف السيتار الهندي شهيد برويز خان إلى جانب مواطنه الموسيقار اكرم خان وذلك في قاعة «رودكي» في العاصمة طهران.

كما قدمت بالتزامن أوركسترا «فارس» بقيادة ناصر نزار ورامبرانت تيريو من هولندا وحسام اينانلو حفلاً موسيقياً في قاعدة «وحدت» أيضاً.

أما في برج آزادي فكانت فرقة «كاكو بند» المحلية من شيراز وفرقة «كاره آفاق» تقدمان حفلاً موسيقياً أكثر شعبيةً.

كما تضمنت برنامج الليلة الأولى عرضاً موسيقياً لفرقة «آواي موج» وآخر لفرقة «باقدسيان» في مركز نياوران الثقافي، وإنشاداً لكل من رضا صادقي وسيامك عباسي وفرقة «برواز هماي» في قاعة برج ميلاد، كما أحيت فرقة «جيوان كاسباريان» من أرمينيا حفلاً موسيقياً في مركز المؤتمرات في برج ميلاد.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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