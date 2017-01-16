  • الإثنين ١٧ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185038 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: ثقافة وفن  
اقامة مؤتمر الحوار الثقافي بين إيران والعالم العربي في مدينة قم المقدسة
20 و21 يناير/كانون الثاني الجاري

اقامة مؤتمر الحوار الثقافي بين إيران والعالم العربي في مدينة قم المقدسة

أعلن رئيس معهد العلوم والثقافة الإسلامية حجة الإسلام نجف لكزائي إقامة مؤتمر «الحوار الثقافي بين إيران والعالم العربي في مجال الإعتدال والعقلانية» وذلك في يومي 20 و21 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة قم (جنوب طهران).

وفي مؤتمر صحفي قال حجة الإسلام نجف لكزائي انه منذ نحو عامين قررت لجنة الثقافة والحضارة في المجلس الأعلی للثورة الثقافية تشكيل مجلس يعمل علی وضع برامج للنقاشات العلمية والثقافية بين إيران والدول العربية في رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.

وأشار إلی أن رابطة الثقافة قامت بدعوة الجامعات والمعاهد في البلاد إلی العمل معاً في هذا المجال وقررت أن تعهد إلی معهد العلوم والثقافة وبعض المؤسسات الأخری في مدينة قم مثل جامعة الأديان والمذاهب الإسلامية ومؤسسة الإسراء الدولية ومعهد الحوزة والجامعة وجامعة المصطفی العالمية وجامعة بقم للإعداد لمؤتمر الحوار الثقافي بين إيران والعالم العربي.

وأشار إلی‍ أن من المقرر أن يحضر في هذا المؤتمر 15 من الضيوف الأجانب والشخصيات العلمية والمؤثرة من الأردن والعراق والجزائر وسوريا وسلطنه عمان والكويت ولبنان وتونس والبحرين.

ولفت إلی وصول 50 مقالا إلی سكرتارية المؤتمر حتی الآن مشيراً إلی أن 30 مقالا سوف يتم إلقاؤها في المؤتمر فيما سيتم إعداد هذه المقالات باللغتين العربية والفارسية لتقديمها للمشاركين في المؤتمر.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1324 sec