أعلن رئيس معهد العلوم والثقافة الإسلامية حجة الإسلام نجف لكزائي إقامة مؤتمر «الحوار الثقافي بين إيران والعالم العربي في مجال الإعتدال والعقلانية» وذلك في يومي 20 و21 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة قم (جنوب طهران).

وفي مؤتمر صحفي قال حجة الإسلام نجف لكزائي انه منذ نحو عامين قررت لجنة الثقافة والحضارة في المجلس الأعلی للثورة الثقافية تشكيل مجلس يعمل علی وضع برامج للنقاشات العلمية والثقافية بين إيران والدول العربية في رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.

وأشار إلی أن رابطة الثقافة قامت بدعوة الجامعات والمعاهد في البلاد إلی العمل معاً في هذا المجال وقررت أن تعهد إلی معهد العلوم والثقافة وبعض المؤسسات الأخری في مدينة قم مثل جامعة الأديان والمذاهب الإسلامية ومؤسسة الإسراء الدولية ومعهد الحوزة والجامعة وجامعة المصطفی العالمية وجامعة بقم للإعداد لمؤتمر الحوار الثقافي بين إيران والعالم العربي.

وأشار إلی‍ أن من المقرر أن يحضر في هذا المؤتمر 15 من الضيوف الأجانب والشخصيات العلمية والمؤثرة من الأردن والعراق والجزائر وسوريا وسلطنه عمان والكويت ولبنان وتونس والبحرين.

ولفت إلی وصول 50 مقالا إلی سكرتارية المؤتمر حتی الآن مشيراً إلی أن 30 مقالا سوف يتم إلقاؤها في المؤتمر فيما سيتم إعداد هذه المقالات باللغتين العربية والفارسية لتقديمها للمشاركين في المؤتمر.