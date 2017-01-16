عالم الحيوانات عالم كبير تم تصنيفه لعديد العائلات، وهناك دراسات دائمة على المنتمين لهذا العالم، وفي ملاحظة جديدة من العاصمة الدنماركية، تمت ملاحظة أن هناك احتمالية للحيوانات أن تتطلق أيضا مثل الإنسان.

الملاحظة التي تم بناءً عليها كتابة هذا المقال حصلت في حديقة العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث أعلنت الحديقة عن اقتراب زوجين من الدببة القطبية من الانفصال.

الدببة هما إيفان “الذكر” ونويل “الأنثى”، وهما مع بعضهما منذ 2007م بعدما تم إحضار إيفان من حديقة موسكو للعيش مع نويل، ومنذ ذلك الحين كان الدبّين يتصرفا كالزوجين بلا أي مشاكل.

وحديثا تمت ملاحظة أفعال غريبة من نويل، حيث تبدو متوترة ودائما ما تسبح ذهابا وإيابا بعيدا عن إيفان، كما أن نفورهم من بعضهم أصبح أمرا جليا وذلك اتضح بسبب عدم اقترابهم من بعض، وهذا ما دفع الحديقة لتجهيز إيفان للانتقال إلى محمية أخرى يحصل فيها على زوجة جديدة للتكاثر.