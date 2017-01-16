أعلن علماء أمريكيون أن الشيخوخة تُدرك البشر في سن الـ 39 عاما، وقال موقع «Magicforum» الإلكتروني إن القدرات المعرفية والعقلية تبدأ تتلاشى مع بلوغ السن المذكورة.

الوفاق / كما يبدأ الإنسان الشعور بالضعف في العضلات ويواجه مشاكل في وظائف العظام. وحسب الخبراء الأمريكيين فإن جسم الإنسان البالغ من العمر 39 عاما يشهد انخفاضاً في إنتاج مادة مسماة بالميالين تغطي الخلايا العصبية وتؤدي وظيفة حماية تلك الخلايا من التأثيرات الضارة.

ويؤدي انخفاض إنتاج الميالين حسب الخبراء إلى إضعاف القدرات المعرفية والبدنية. ويعتزم العلماء مواصلة البحث في هذا المجال ليس فقط من أجل معرفة آليات الشيخوخة، فحسب بل وقفها والقضاء عليها نهائيا.