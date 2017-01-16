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رقم الخبر: 185034 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 14:59 الاقسام: دوليات  
مصرع 37 شخصاً جراء سقوط طائرة تركية على مجمع سكني قرب بشكيك

مصرع 37 شخصاً جراء سقوط طائرة تركية على مجمع سكني قرب بشكيك

32 شخصاً يلقون مصرعهم جراء تحطم طائرة شحن تركية قرب مطار ماناس بالعاصمة القرغيزية بشكيك.

لقي 37 شخصاً مصرعهم الإثنين، جراء تحطم طائرة شحن تركية قرب مطار ماناس بالعاصمة القرغيزية بشكيك، والضحايا هم 3 من أفراد طاقم الطائرة وسكان المباني التي سقطت عليها.

وذكر متحدث باسم وزارة الطوارئ القرغيزية أن 37 شخصاً لقوا حتفهم على الأرض، وهم من سكان المباني التي سقطت عليها الطائرة وأفراد طاقمها، مشيراً إلى أنه تم تدمير 15 من المباني. ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية، حيث يستمر التحقق من عددهم.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة القرغيزية عن مصرع 9 بالغين و 6 أطفال على الأرض، جراء سقوط الطائرة. وأضافت أنه تم أيضاً نقل 5 سكان مصابين بجروح إلى المستشفى، بينهم 3 أطفال.

بدوره، أكد مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الطوارئ القرغيزية، محمد سفاروف، أنه «حسب المعلومات الأولية، لقي 3 من أفراد الطاقم مصرعهم، ونجا واحد، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى».

ولا تزال أعمال إطفاء الحريق في مكان تحطم الطائرة مستمرة. وقد وصل إلى مكان الحادث كل من رئيس وزراء قرغيزستان، سارونباي جاينبيكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات.

وأعلن مطار ماناس التوقف عن استقبال وإقلاع الرحلات على خلفية الحادث. هذا، وقد تحطمت قرب مطار ماناس بضواحي العاصمة القرغيزية، طائرة شحن من نوع «بوينغ 747»، تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، وهي كانت تنفذ رحلة من هونغ كونغ إلى اسطنبول عبر بشكيك. ووقع الحادث أثناء هبوط الطائرة بالمطار وسط ظروف جوية صعبة، وهي سقطت على مجمع سكني قريب من المطار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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