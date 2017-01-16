وهذه المدينة كانت ذات يوم عاصمة للدولة الصفوية حيث ساهم أهلها بشكل كبير في خدمة الدين الإسلامي الحنيف.

أهالي هذه المحافظة يكنون المحبة للنبي الأكرم(ص) وأهل بيته

يؤكد المؤرخون والمعنيون بتراث مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية أن الملك الصفوي إسماعيل المعروف بشاه إسماعيل أعلن في مدينة تبريز بأن التشيع هو المذهب الرسمي للدولة الصفوية التي حكمت إيران آنذاك وذلك في أوائل القرن السادس عشر الميلادي من منطلق اعتقاده بأن أهالي هذه المحافظة يكنون المحبة للنبي الأكرم(ص) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام) وهذا الأمر أفضى فيما بعد إلى انتشار هذا المذهب الحق في جميع نواحي البلاد.

وعلى هذا الأساس فقد أصبحت تبريز أول عاصمة شيعية في العالم الإسلامي وعبر انتشار التشيع فيها انتعشت النشاطات السياسية العادلة في جميع أنحاء إيران ومنذ تلك الآونة ترك هذا الأمر بصماته على فن العمارة في تلك الديار حيث نشهد اليوم آثاره في مختلف المباني القديمة والمساجد المزينة بالزخارف والنقوش الإسلامية الأصيلة.

وقد كانت لمدينة تبريز على مر العصور الريادة في شتى المجالات نظراً لمساعي أهلها الحثيثة وخلوصهم في العمل، وقبل سنوات اختارتها منظمة الأمم المتحدة كأجمل مدينة في العالم، وهي بالفعل كذلك فقد كانت على مر العصور تتلألأ في تأريخ إيران وتزين نواحيها الشمال غربية بجمالها الفريد من نوعه.

وقد وقع الاختيار على هذه المدينة كمدينة سياحية نموذجية للبلدان الإسلامية في المستقبل القريب وفي عام 2018 م بالتحديد، وهي أيضاً تعتبر مدينة عالمية من حيث الصناعات والحرف اليدوية وعلى رأسها حياكة السجاد وصناعة الأحذية الجلدية.

تعدد مساجدها وتنوع فنون العمارة فيها

هناك أسباب عديدة أدت إلى نيل هذه المدينة مقاماً متقدماً من بين سائر المدن في البلاد ومن جملتها تعدد مساجدها وتنوع فنون العمارة فيها حيث كانت على مر العصور ملاذاً آمناً للمؤمنين وتفيد بعض الإحصائيات أن هذه المساجد يبلغ عددها 300 مسجد أهمها ما يلي: مسجد أستاد وشاكرد، مسجد إسماعيل خالو غلي، مسجد ثقة الإسلام، المسجد الجامع، مسجد الحاج صفر علي حجت الإسلام، مسجد حسن بادشاه، مسجد خزينه، مسجد دال ذال، مسجد سيد المحقّقين، مسجد صاحب الأمر، مسجد شاهزاده، مسجد صادقية، مسجد ظهيرية، مسجد علي شاه، مسجد كاظمية، مسجد كبود، مسجد مجتهد، مسجد مقبرة، مسجد ملا باشي، مسجد ميرزا صادق آغا، مسجد ميرزا مهدي قاري، مسجد قراملك.

السوق المسقف في تبريز هو أكبر سوق من هذا النمط في العالم بأسره ناهيك عن العديد من المعالم الأثرية والطبيعية المتنوعة في هذه المدينة وسائر نواحي محافظات أذربيجان الشرقية.

لم يبالغ من وصف تبريز بأنها فيروزة إيران فهي تتلألأ بين سائر المدن كالدر الناصع ومعالمها الأثرية والسياحية متناثرة في شتى ضواحيها ومن أبرزها: مقبرة الشعراء، خانه مشروطه، خانه قاجاريه، متحف أذربيجان، قلعة علي شاه، مسجد كبود، المبنى البلدي في ساحة الساعة، رصيف المشاة المسمى تربيت، دلفيناريوم باغلار باغي، العديد من المتاحف والمباني القديمة. فهذه الأماكن تستهوي السائحين الذين يفدون عليها سنوياً من شتى بقاع الجمهورية الإسلامية والعالم، حيث تستقبلهم ثلاثة فنادق ذات خمسة نجوم هي فندق بارس وشهريار وكايا إلى جانب 15 فندقاً والكثير من دور إقامة المسافرين.

يقصدها المستثمرون من داخل البلاد وخارجها

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تبريز تعد مركزاً اقتصادياً في إيران لذا يقصدها المستثمرون من داخل البلاد وخارجها لاستثمار أموالهم في مختلف المشاريع فهناك الكثير من المصانع والمعامل الضخمة كمعامل الإسمنت والنسيج والسيارات والجرارات والدواء ومصافي النفط ومعامل البتروكيمياويات إلى جانب مصانع الوسائل المنزلية والأجهزة الدقيقة والمعدات بمختلف أنواعها والمناجم والصناعات الغذائية والمياه المعدنية وزراعة التبغ ومعامل النسيج والألبسة والجلود ناهيك عن الحرف اليدوية المتنوعة وعلى رأسها حياكة السجاد وصناعة الأحذية وسائر الفنون الجميلة.

والسكان المحليون يلقبون مدينتهم بألقاب عديدة ومن أبرزها: مدينة بدون متسولين، مدينة الأنفاق والجسور، مدينة الأمن، مدينة الأجواء الصحية، مركز الاستثمار، ثاني مدينة صناعية في إيران، ثاني مدينة جامعية في إيران، ثاني مدينة تحتوي على مباني شاهقة في إيران، ثاني مركز للعلوم الطبية في إيران، ثاني مدينة في استقطاب السائحين في إيران، مدينة الشوكولاتة، مركز صناعة السيارات، مركز صناعة قطعات الغيار، مركز صناعة محركات الديزل في الشرق الأوسط، المدينة العالمية لحياكة السجاد.