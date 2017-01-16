وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تقول: إن الاتحاد سيلتزم بالإتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أنه «في غاية الأهمية».

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأثنين: أن الاتحاد سيلتزم بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أنه «في غاية الأهمية» وخصوصاً لأمن القارة.

وقالت موغيريني، لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الـ 28 في بروكسل: إن «الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل احترام وتطبيق هذا الاتفاق البالغ الأهمية، خصوصا بالنسبة لأمننا».

ويأتي هذا التصريح بعدما انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاتفاق الموقع بين طهران والدول الكبرى الست عام 2015.