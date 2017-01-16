وأفادت الوفاق ان "تيري مايرسون"، نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت في تدوينة قال: إن الشركة طلبت من مستخدميها المزيد من السيطرة على بياناتهم الخاصة لضمان أن خصوصيتهم يتم السيطرة عليها. مايكروسوفت YouTube.com دعوى قضائية تكشف "لا إنسانية" مايكروسوفت وتكمن المشكلة الرئيسية في ارتباط لوحة الخصوصية في "مايكروسوفت"، والتي يتم من خلالها استخدام حساب "مايكروسوفت" الخاص به، والذي يسمح بتقديم معلومات موجزة عن تاريخ التصفح الخاص بالمستخدم، وتاريخ البحث، ونشاط الموقع، ونشاط استخدام المساعد الشخصي "كورتانا". بتلك الطريقة، يمكن في حالة اختراق كلمة سر حساب "مايكروسوفت" الخاص بالمستخدم أن يتحصل الهاكرز على كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم، وربما حساباته الائتمانية، ومعلومات الدفع الخاص به. ونصحت "مايكروسوفت" بضرورة تحديث إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدم، والتي لا تسمح بتقديم تلك المعلومات الموجزة عن المستخدم. وقال مايرسون: "ينبغي أن نعترف أن تلك مشكلة كبيرة في نظام ويندوز، ونحن نعمل على إيجاد الطريقة المثلى لحلها لحماية خصوصية المستخدمين".