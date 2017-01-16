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رقم الخبر: 185008 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تقتحم حي الشرطة في الجانب الايسر من الموصل

القوات العراقية تقتحم حي الشرطة في الجانب الايسر من الموصل

اقتحمت القوات العراقية صباح اليوم الاثنين 16 يناير 2017 حي الشرطة في الجانب الايسر من الموصل، بحسب ما افاد مراسل قناة العالم في العراق.


وأعلنت القوات العراقية المشتركة يوم أمس تحرير حيَيْن في الجانب الأيسر من مدينة الموصل من جماعة داعش الارهابية.
واكدت قيادة العمليات المشتركة تحرير حيِ الاندلس والكفاءات الثانية في المحورين الشرقي والشمالي في الجانب الأيسر من الموصل.

كما أعلن مصدر عسكري أن القوات العراقية شارفت على اعلان تحرير كامل الجانب الشرقي من الموصل بعدَ تطهيرِ تسعين بالمائة من الساحل الأيسر.

وأعلن الجيش العراقي تحرير نحو ستمئة منطقة في مختلَف أنحاء محافظة نينوى منذ انطلاق عمليات تحرير المحافظة من جماعة داعش الارهابية في السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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