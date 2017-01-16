وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن "مسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي أقدموا، في الساعة التاسعة والنصف من صباح امس الاحد، على اقتحام مدرسة دينية تدعى شبوله وخطفوا عددا من رجال الدين وحفظة القرآن الكريم".

وأوضح البيان أن عملية الخطف تمت أثناء إشراف الأساتذة على الامتحانات في المدرسة.

ووفقا للمسؤولين في ننغرهار، فقد قام المتطرفون بنقل الرهائن إلى منطقة "نري أوبه"، وقد بدأت القوات الأمنية عمليات من أجل تحريرهم.

يذكر أن مناطق متفرقة من أفغانستان تعاني، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، من تدهور ملموس للأوضاع الأمنية، إذ تمكنت حركة "طالبان" المتشددة من السيطرة على مناطق ريفية وبدأت بشن هجمات على المدن الكبيرة، في الوقت الذي ازداد فيه تأثير المجموعات المتطرفة في مناطق شرقية من البلاد، بما في ذلك تنظيم "داعش" الإرهابي.