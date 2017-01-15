أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي استعداد إيران لدعم فرص الحوار لحل المشاكل التي يعاني منها العراق.

وأشار بروجردي في كلمته امام (مؤتمر حوار بغداد) أمس الى الحركة الشعبية الحديثة التي ظهرت بعد سقوط نظام البعث البائد في العراق حيث تركت بصماتها البنّاءة على تطور الحركة السياسية العراقية على المدى البعيد بالرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها ولذلك يجب على المجتمع الدولي الاهتمام بهذه الحركة المتألقة بغية حمايتها.

وأعرب بروجردي عن اسفه لتجاهل المجتمع الدولي والاقليمي وكبار اللاعبين في الساحتين الاقليمية والدولية بما يجري من تطورات بنّاءة على الساحة السياسية في العراق لتؤدي مهامها لاستكمال وتطوير الحركة السياسية الديموقراطية، بل لاحظنا ان بعض الاطراف بادرت بحركة مضادة لوقف هذه التطورات ساعية الى تهميشها من حين لآخر.

وأضاف: انه من دواعي سرورنا ان يبادر العراق حكومة وشعبا في ظل الوحدة الوطنية بصدّ ماقامت به الجماعات التكفيرية الارهابية والوقوف بوجه داعش حيث يبادر هذا الشعب الأبي اليوم الى تطهير أراضيه التي إحتلتها الفئات الارهابية الشيطانية والجماعات المقيتة. لقد حاول الارهابيون وحماتهم إشعال نار الصراعات عبر تضخيم إختلافات الرؤى الدينية والسياسية لتحقيق أهدافهم المشؤومة لكننا لاحظنا بأن الشعب العراقي تمكن من كشف حقيقة الارهاب الذي يتمدد عبر الحدود ويستهدف كل الاديان والمذاهب.

وأكد بروجردي ان الشعب العراقي تمكن من صد الارهاب في ظل دور المرجعية الدينية الرشيدة واتباع ارشاداتها لإزاحة الفئات التكفيرية الارهابية، لكن في نفس الوقت نرى ان عملية تحرير الموصل واكبتها المبادرات السياسية من قبل بعض الجهات الاجنبية حينما إشترطت تقديم مساعداتها بتنفيذ رؤاها السياسية.

وفند علاء الدين بروجردي ادعاءات بعض الاوساط حول انتهاك حقوق الانسان من قبل افراد من الحشد الشعبي وقال: إن هذه الادعاءات الباطلة لها خلفيات تتصل بالمواقف السياسية لبعض الاطراف المعروفة للجميع. واكد ان انتقاد قرار البرلمان والحكومة بخصوص الحشد الشعبي هدفه تسميم الاجواء ويشير الى وجود غايات سياسية غير سليمة يرسمها ويعد إستهانة بالشعب العراقي وبرلمانه.

وفي ختام كلمته اكد بروجردي دعم ايران لوحدة العراق وسيادة حكومته على كافة الاراضي التي تقع ضمن حدوده الدولية بكل الطاقات والامكانيات التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد عقدت يوم الاحد، الجلسة الثانية من (مؤتمر حوار بغداد)، وبرعاية الشيخ د.همام حمودي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي. وقدم المشاركون مقترحاتهم وآراءهم حول الحلول وكيفية تجاوز التحديات والمشاكل ما بعد تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.

ولدى لقائه لمجموعة من النخب الاعلامية والسياسية العربية والعراقية اكد السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني ان ازمة داعش ازمة مركبة ذات ابعاد امنية وسياسية واقتصادية ومجتمعية لذا حلها يحتاج ايضا الى حلول مركبة تلحظ كل التحديات والاسباب التي ساهمت في ظهور داعش وسيطرتها على مساحات واسعة من الارض العراقية.

وبين ان المنطقة تعيش مرحلة التسويات مستشهدا بمخرجات الحوار اللبناني الذي افضى الى انهاء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة وكذلك تطورات الواقع السياسي في سوريا وحديث الجميع عن مباحثات استانة، مشيرا الى ان استقرار العراق له ارتدادات ايجابية على عموم المنطقة وهو المؤهل للعب دور جسور التواصل في المنطقة، مؤكدا ان القراءة العسكرية العراقية لتحدي داعش هو بفرض طوق مميت حوله كي لا يعود ويهدد الامن العراقي من جديد.

