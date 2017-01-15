  • الأحد ١٦ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185003 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: دوليات  
بروكسل تطلق سراح ثلاثة رجال بعد احتجازهم

بروكسل تطلق سراح ثلاثة رجال بعد احتجازهم

قال ممثلو ادعاء في بروكسل يوم الأحد إن ثلاثة رجال احتجزوا لاستجوابهم في وقت متأخر يوم السبت بعد مداهمة نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب في حي مولينبيك في بروكسل أطلق سراحهم دون توجيه اتهامات لهم.

وقال المدعون يوم السبت إنه تم تفتيش عدة منازل فيما يتعلق بتحقيق لمكافحة الإرهاب لكن لم يعثر على شيء. ولم يذكروا أي تفاصيل أخرى عن القضية.

وحظي حي مولينبيك باهتمام دولي عندما شارك عدد من سكانه في هجمات استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015 قتل فيها 130 شخصا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec