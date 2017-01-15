قال ممثلو ادعاء في بروكسل يوم الأحد إن ثلاثة رجال احتجزوا لاستجوابهم في وقت متأخر يوم السبت بعد مداهمة نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب في حي مولينبيك في بروكسل أطلق سراحهم دون توجيه اتهامات لهم.

وقال المدعون يوم السبت إنه تم تفتيش عدة منازل فيما يتعلق بتحقيق لمكافحة الإرهاب لكن لم يعثر على شيء. ولم يذكروا أي تفاصيل أخرى عن القضية.

وحظي حي مولينبيك باهتمام دولي عندما شارك عدد من سكانه في هجمات استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015 قتل فيها 130 شخصا.