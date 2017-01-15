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رقم الخبر: 185002 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: دوليات  
حرق مسجد بشكل متعمد في واشنطن

حرق مسجد بشكل متعمد في واشنطن

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية إن مسجدا في ولاية واشنطن قد تم حرقه وتضرر بشكل سىيء في حادث تعتقد الشرطة أنه متعمد.

وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع صباح السبت، في منطقة بيلوفو خارج مدينة سياتل بولاية واشنطن، الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة، ولم يكن أحدا موجودا بالمركز الإسلامي في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران، ولم تحدث إصابات.

ووفقا لتقارير إخبارية، امتدت النيران في المبنى على ارتفاع 40 قدم في الجانب الخلفي منه، بينما استطاعت فرق الإنقاذ حماية نصف المبنى من الحريق.

وقال رئيس شرطة بيلوفو إنه يؤكد أن إشعال الحريق كان متعمدا، لكنهم لا يعرفون الدافع بعد.

وأضاف رئيس الشرطة أنه تم توجيه الاتهام بإشعال الحريق إلى رجل يدعى إيزاك واين ويلسون، ويبلغ من العمر 37 عاما. وقد عثرت الشرطة على المشتبه به ممدا على الأرض قرب خلفية المكان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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