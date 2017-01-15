نفى مساعدان بارزان للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تقريرا يفيد بأنه يعتزم عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أسابيع من توليه للمنصب.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ترامب أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة لمثل هذه القمة وأنها قد تعقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

وقال أحد مساعدي ترامب لرويترز بعد أن طلب عدم نشر اسمه "القصة محض خيال". وقال مساعد آخر إن القصة غير صحيحة.

ويتولى ترامب منصبه يوم 20 يناير كانون الثاني وقد تحدث عن أنه سيسعي إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إنه سيبقي العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما على روسيا بسبب التسلل الإلكتروني "لفترة من الوقت على الأقل".

لكن ترامب أشار للصحيفة إلى أنه قد يرفع العقوبات إذا ساعدت روسيا في قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وفي تحقيق الأهداف الأمريكية الأخرى.

الى ذلك كشفت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الأخير يدرس بجدية إمكانية إخلاء المركز الصحفي الواقع داخل البيت الأبيض ونقل إجراء المؤتمرات الصحفية إلى مبنى آخر.

وذكرت صحيفة " Esquire" نقلا عن 3 مصادر رفيعة المستوى، أنه إذا تم إقرار هذه الخطة، سيتم نقل فعاليات المركز الصحفي الحالي إلى مركز المؤتمرات التابع للبيت الأبيض الواقع بالقرب من ساحة "لافاييت"، أو إلى المكتب الإداري السابق، بالقرب من مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، في حين أكد شون سبايسر المتحدث باسم الرئيس المنتخب، أنه جرت مناقشة كيفية نقل المركز الصحفي عدة مرات.

وأوضح سبايسر أن وسائل الإعلام تولي اهتماما كبيرا لترامب، والمسألة تتعلق بطاقة استيعاب المركز التي لا تتجاوز 49 مقعدا ، مشيرا إلى أن مئات الصحفيين طلبوا الحضور في وقت سابق لمؤتمر صحفي لترامب.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء فريق ترامب قوله إن سبب فكرة نقل المركز الصحفي من البيت الأبيض، يعود لكون أن التغطية الإعلامية لنشاط ترامب كانت عدائية، مضيفا: "هم (الصحفيون) كانوا بمثابت حزب معارض، لا أريد أن يكونوا في المبنى، نحن سننقل المركز الصحفي".