قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" المتوقع أن يخوض انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية: إن من المناسب أن تكون البلاد موقعا لنظام صاروخي أمريكي من المقرر نشره في وقت لاحق هذا العام.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بان قوله: نظرا لأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشبه حالة الحرب فإن هذا الإجراء من جانب الحكومة مناسب.

وتعارض الصين بشدة النشر المزمع لنظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) إذ تخشى من أن يخترق الرادار القوي لهذا النظام أراضيها.

ونقل عن بان قوله للصحفيين إنه "يفهم أن نشر ثاد إجراء دفاعي مع سعي كوريا الشمالية لامتلاك صواريخ نووية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية." وكان بان يتحدث للصحفيين في ذكرى حادث غرق سفينة حربية عام 2010 تلقي سول باللوم فيه على بيونغ يانغ.

وتابع بان: هناك مسألة العلاقات مع الجيران. يمكن حل هذه المشكلة دبلوماسيا.

وعاد بان إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس بعد عشر سنوات قضاها في منصب الأمين العام للأمم المتحدة انتهت في ديسمبر كانون الأول. ولم يحسم بعد أمره في مسألة الترشح للرئاسة.

من جهة أخرى قال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، أمس الأحد إنه سيأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي عندما يبحث أمر اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ جاي واي. لي فيما يتعلق بتحقيق في قضية استغلال النفوذ يمكن أن تطيح برئيسة البلاد باك جون هاي.

وأرجأ المكتب أيضا حتى يوم الاثنين قراره فيما إذا كان سيسعى لاعتقال لي بسبب خطورة القضية بعد أن كان قال إنه سيتخذ قرارا بشأن اعتقاله يوم الأحد.

وذكر متحدث باسم المكتب لي كيو تشول للصحفيين يوم الأحد إن المحققين يبحثون كل الأبعاد بما في ذلك الأثر الاقتصادي المحتمل لاعتقال جاي واي لي.

ويحقق الادعاء فيما إذا كانت سامسونغ قدمت 30 مليار وون (25.46 مليون دولار) لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون سيل صديقة الرئيسة مقابل دعم صندوق معاشات التقاعد الكوري الجنوبي لصفقة اندماج بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونغ عام 2015.

ونفى رئيس سامسونغ الاتهامات خلال جلسة برلمانية في ديسمبر كانون الأول.

وكان لي خضع لاستجواب دام 22 ساعة قبل أن يغادر مكتب الادعاء الخاص في سول صباح يوم الجمعة ضمن تحقيق في فضيحة فساد أدت إلى مساءلة البرلمان للرئيسة باك.

واعترفت سامسونغ بتقديم مساهمات إلى اثنين من المؤسسات وشركة استشارية تسيطر عليها تشوي إلا أنها نفت مرارا الاتهامات بالتأثير على عملية الاندماج.