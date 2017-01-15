قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان يوم الأحد: إن أكثر من 50 شخصا يشتبه أنهم أرهابيون اعتقلوا في أكبر عملية سرية في السنوات القليلة الماضية.

ونشبت حربان بين موسكو والانفصاليين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991. ويرأس المنطقة الآن قديروف وهو مقاتل سابق أصبح مواليا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتهم نشطاء في الحقوق المدنية قديروف باعتقال المعارضين دون وجه حق.

وقال قديروف عبر حسابه على موقع إنستجرام: إن العملية استهدفت جماعة يديرها إرهابي مولود في الشيشان وذهب إلى سوريا.

وأضاف حتى الآن تم تحييد كل هذه المجموعة وتم تسليم أكثر من 50 من أعضائها إلى مراكز الشرطة.

ولا يزال الوضع الأمني في المنطقة الواقعة شمال القوقاز هشا في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفساد مما يدفع المزيد من الشبان إلى إتباع التفسيرات الإرهابية لداعش.

ومن المعروف أن هناك البعض من أبناء الشيشان يقاتلون في صفوف تنظيم داعش بسوريا وتخشى موسكو عودتهم لمهاجمة روسيا وهو ما توعدوا به. ويبرر الكرملين حملته الجوية في سوريا بالقول: إن هدفه الرئيسي هو سحق الدولة الإسلامية.