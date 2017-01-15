  • الأحد ١٦ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184999 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: دوليات  
الأمن الشيشاني يعتقل أكثر من 50 على صلة بداعش

الأمن الشيشاني يعتقل أكثر من 50 على صلة بداعش

قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان يوم الأحد: إن أكثر من 50 شخصا يشتبه أنهم أرهابيون اعتقلوا في أكبر عملية سرية في السنوات القليلة الماضية.

ونشبت حربان بين موسكو والانفصاليين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991. ويرأس المنطقة الآن قديروف وهو مقاتل سابق أصبح مواليا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتهم نشطاء في الحقوق المدنية قديروف باعتقال المعارضين دون وجه حق.

وقال قديروف عبر حسابه على موقع إنستجرام: إن العملية استهدفت جماعة يديرها إرهابي مولود في الشيشان وذهب إلى سوريا.

وأضاف حتى الآن تم تحييد كل هذه المجموعة وتم تسليم أكثر من 50 من أعضائها إلى مراكز الشرطة.

ولا يزال الوضع الأمني في المنطقة الواقعة شمال القوقاز هشا في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفساد مما يدفع المزيد من الشبان إلى إتباع التفسيرات الإرهابية لداعش.

ومن المعروف أن هناك البعض من أبناء الشيشان يقاتلون في صفوف تنظيم داعش بسوريا وتخشى موسكو عودتهم لمهاجمة روسيا وهو ما توعدوا به. ويبرر الكرملين حملته الجوية في سوريا بالقول: إن هدفه الرئيسي هو سحق الدولة الإسلامية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4843 sec