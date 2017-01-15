إستقبل الرئيس روحاني، اليوم الاحد، وزير الخارجية الالباني، ديتمير بوشايي واكد ان مرحلة بعد الإتفاق النووي وفرت فرصة مناسبة لتعزيز التعاون بين طهران وتيرانا في كل المجالات سيما الاقتصادية والتجارية، ما يتعين على القطاعات الخاصة في البلدين استثمارها جيدا.

وثمن رئيس الجمهورية مواساة الحكومة والشعب الالباني بمناسبة وفاة آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، وقال: إن الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام كان شخصية بارزة ومعروفة لدى شعوب المنطقة والعالم، وسعى دوما الى السلام والإستقرار العالمي وتقدم ورخاء الشعوب.

وأشار الى المشتركات الثقافية المتينة بين البلدين، وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتطوير العلاقات مع البانيا.

وتطرق الرئيس الايراني الى الامكانيات والطاقات المتاحة لدى البلدين مؤكدا على أهمية التعاون الثقافي سيما بين المراكز الجامعية والعلمية، قال: إن تمتين العلاقات بين ايران والبانيا في كافة المجالات لصالح البلدين.

كما أكد على ضرورة المكافحة الشاملة للعنف والتطرف والارهاب، وأضاف: إن الارهاب معضلة عالمية والواجب يحتّم علينا مواجهة العنف سيما الارهاب.

وأكد الرئيس روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت دوما تدعو الى تعزيز أسس السلام والاستقرار في منطقة البلقان، وخطت دوما بهذا الاتجاه، واضاف: إن طهران مستعدة للتعاون مع الدول المختلفة بما فيها البانيا على صعيد مكافحة الارهاب.

بدوره عبر وزير الخارجية الالباني ديتمير بوشاتي عن مواساته لايران حكومة وشعبا بمناسبة وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني، وقال: إن البانيا عازمة على تطوير العلاقات الشاملة بين طهران وتيرانا وفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وصرح وزير خارجية البانيا ان خطة العمل المشترك فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين ايران والعالم بما فيها البانيا، وقال: اننا عازمون على وضع خارطة طريق لارتقاء مستوى التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي ولإيجاد ارضية قوية للعلاقات المستقبلية بين البلدين.

كما اشار الى ضرورة المواجهة والمكافحة الشاملة للعنف والتطرف والارهاب وقال: علينا ان نتّحد جميعا واننا مستعدون لدعم المشاورات مع ايران في مكافحة الارهاب.

* وزير خارجية البانيا يؤكد عزم بلاده على افتتاح سفارتها في طهران

وخلال استقباله نظيره الالباني ديتمير بوشاتي في طهران، مساء السبت، اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان هنالك الكثير من الفرص لتنمية وتعزيز التعاون مع البانيا في مختلف المجالات.

وبشأن العلاقات الثنائية بين البلدين قال وزير الخارجية الايراني: هنالك فرص كثيرة لتنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأشار ظريف الى ان الدول الاوروبية ومنها دول البلقان تعاني من نمو التطرف فيها، معلنا استعداد ايران للتعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب والتطرف.

ومن المجالات الأخرى للتعاون التي اكد عليها ظريف لتنمية التعاون مع تيرانا، (التعاون على الصعيد الدولي) و(التعاون البرلماني) و(السياحة التجارية) والتعاون المشترك في مجال إنشاء الطرق وسكك الحديد والطاقة (الكهرباء والغاز) التي تمتلك ايران التكنولوجيا فيها.

وفي مستهل هذا اللقاء قدم وزير الخارجية الالباني المواساة للحكومة والشعب الايراني بوفاة آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

واشار ديتمير بوشاتي الى ارادة ورغبة تيرانا بتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: إن الظروف الان متوفرة أكثر مما مضى لتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء عليه فقد قررت البانيا افتتاح سفارتها في طهران.

واعتبر التعاون الاقتصادي من أولويات بلاده لتطوير العلاقات مع ايران، معلنا الاستعداد للتوقيع على (إتفاقيات دعم الاستثمارات المشتركة) و(الاعفاء من الازدواج الضريبي) بين البلدين.

كما دعا وزير خارجية البانيا الى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وتقديم التسهيلات لأصحاب جوازات السفر السياسية واعداد مسودة وثيقة إلغاء التأشيرات لهذه الجوازات.

وفي ختام اللقاء وقع وزيرا الخارجية الايراني والالباني مذكرة تفاهم لإجراء المحادثات السياسية المنتظمة بين البلدين.

* البلدان يوقعان على وثيقة للمشاورات السياسية

هذا ووقع وزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الالباني ديتمير بوشاتي في ختام مباحثاتهما، على وثيقة للمشاورات السياسية بين البلدين.

* ايران والبانيا تؤكدان اهمية تطوير العلاقات الثقافية والبرلمانية

اكد رئيس مجموعة الصداقة الايرانية الالبانية بمجلس الشورى الاسلامي محمد رضا تابش خلال لقائه وزير الخارجية الالباني ديتمير بوشاتي، على اهمية تطوير العلاقات الثقافية والبرلمانية بين البلدين.

واعرب تابش في هذا اللقاء الذي جرى عصر السبت في طهران، عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية الالباني الى ايران، معتبرا هذه الزيارة بانها ستسهم في ترسيخ التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الثقافية والبرلمانية.

واوضح تابش ان الروابط البرلمانية تشكل جزءا مهما من العلاقات الثنائية، مضيفا: إن توسيع التعاون البرلماني من شأنه ايجاد اجواء جديدة امام البلدين تساعد في التفاهم المتبادل والتعرف على مواقف الجانبين في مختلف المجالات.

واضاف: إن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الالبانية في مجلس الشورى الاسلامي يدل على رغبة البرلمان الايراني في تنمية العلاقات مع البانيا.

واعرب تابش عن أمله في تطوير العلاقات بين ايران والبانيا بعد الإتفاق النووي.

من جانبه اوضح وزير الخارجية الالباني في هذا اللقاء ان زيارته الى ايران تعد فخرا شخصيا بالنسبة له ولبلاده، معربا عن أمله في تنمية العلاقات بين البلدين بعد الإتفاق النووي أكثر من السابق، واعتبر المشتركات الثقافية واللغوية والدينية بين البلدين عاملا مؤثرا في تعزيز العلاقات الثنائية.

واشار بوشاتي الى الإتفاق النووي، داعيا الى توسيع العلاقات بين ايران والبانيا، لافتا الى ان الانتخابات البرلمانية في بلاده ستشكل افقا جديدا لإقامة علاقات أفضل مع ايران.



