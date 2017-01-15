قال وزير خارجية ألبانيا: من السابق لأوانه الحديث عن الارتباط المصرفي بين طهران وتيرانا، إلا أن القسم المصرفي الألباني يحرص على التعامل مع الأطراف الايرانية.

وأضاف ديتمير بوشاتي، اليوم الأحد، ان مندوبين من كبرى الشركات الألبانية في الوفد التجاري الألباني، ما يؤكد الأهمية التي توليها ألبانيا للتعاون الاقتصادي مع ايران.

وكان مساعد وزير الخارجية الألباني، سليم بلور تايا، قد زار طهران في شباط/ فبراير الماضي. وخلال لقائه رئيس غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، دعا الى استثمار الشركات الايرانية في ألبانيا للانتاج المشترك والتصدير الى أسواق أوروبا.

وأعرب وزير الخارجية الألباني عن أمله في أن تساعد زيارته لطهران في المزيد من العلاقات التجارية مع ايران وتعزيز حجم التجارة الثنائية التي تعتبر رمزاً للتعاون التجاري مع الدول. ووصف بوشاتي التعاون مع ايران في مجالات الطاقة سيما الغاز والمحاصيل الزراعية والسياحة من المجالات التي تحرص ألبانيا عليها، وقال: ان ألبانيا ترحب بتعزيز العلاقات بين البلدين في باقي المجالات.

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية: ان مقترحات مثل تجنب أخذ الضرائب المضاعفة واعتماد الاتفاقيات التجارية التفضيلية تسرع وتيرة تطوير العلاقات التجارية بين ايران وألبانيا.

وأضاف غلامحسين شافعي، السبت، خلال استقباله وزير الخارجية الألباني ديتمير بوشاتي: ان ايران وألبانيا يمكن أن تقوما بالتعاون متعدد الأطراف في أوروبا وآسيا. وصرح: ان ايران يمكن أن تشكل بوابة دخول ألبانيا الى دول آسيا الوسطى وأفغانستان، بينما يمكن أن تلعب ألبانيا نفس الدور لإيران في جنوب شرق أوروبا لذلك فان العلاقات بين البلدين يمكن أن تتجاوز مستوى العلاقات الثنائية.

وأكد شافعي على رغبة ايران في تطوير العلاقات التجارية مع دولة ألبانيا المسلمة، مصرحاً بأن ايران مستعدة لإرسال وفود تجارية الى ألبانيا واستضافة ممثلي الشركات الالبانية.

هذا ووصل وزير الخارجية الألباني، ديتمير بوشاتي، على رأس وفد تجاري واقتصادي إلى طهران للإجتماع مع كبار المسؤولين الايرانيين.