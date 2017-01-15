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رقم الخبر: 184993 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
سيريلانكا ترغب بشراء النفط الإيراني

سيريلانكا ترغب بشراء النفط الإيراني

أعرب وزير الاقتصاد والعلوم والأبحاث السريلانكي، خلال لقائه بطهران مع وزير الخارجية الايراني، عن رغبة بلاده بشراء النفط الايراني الخام.

وخلال استقباله لوزير الاقتصاد والعلوم والأبحاث السريلانكي سوسيل بريما جايانتا، الذي يزور طهران بدعوة من سورنا ستاري مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتكنولوجية، لفت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العلاقات العريقة بين ايران وسيريلانكا، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانطلاقاً من سياستها الخارجية، تولي أهمية بتطوير علاقاتها وتعاونها مع الدول الآسيوية بما فيها سيريلانكا في مختلف المجالات. وأشار ظريف الى إلغاء الحظر الدولي ضد ايران، معرباً عن أمله بإزالة العقبات المالية المتبقية في العلاقات بين ايران وسيريلانكا، ليشهد شعباً البلدين ازدهار العلاقات الثنائية أكثر مما مضى.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا السريلانكي، عن ارتياحه للنظرة الايجابية التي توليها ايران لبلاده، معرباً عن أمله بتطوير التعاون بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة من خلال إزالة بعض العقبات التي وصفها بالصغيرة. وأضاف سوسيل بريما جايانتا: ان سيريلانكا وكما في السابق ترغب بشراء النفط الخام والمشتقات النفطية من ايران.

 
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