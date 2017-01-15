أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات، أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 197 نقطة الى 79073 نقطة.

وتخطى حجم التداولات 952ر1 مليار سهم وورقة مالية، بقيمة 4ر3 تريليون ريال توزعت على 58 ألفاً و117 صفقة (الدولار= 34 ألف ريال). وتلقى المؤشر العام دعماً أساسياً من سهمي شركة (ايران خودرو) للسيارات بواقع 41 نقطة، و(مبين) للبتروكيماويات 28 نقطة. وبالسوق الموازي، هبط مؤشر (آيفكس) نقطتين الى مستوى 826 نقطة.