في إشارة الى اتفاق الرئيسين الايراني والتركي حول افتتاح البنك المشترك، قال سكرتير غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة: ان تأسيس البنك المشترك يساعد ومن خلال تسريع العلاقات التجارية والاقتصادية والتحويلات المالية والاستثمارات المشتركة، يساعد في تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف بهمن عشقي، اليوم الأحد، في الملتقى المشترك بين ايران وتركيا بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة في انتاليا: ان حجم العلاقات التجارية غير النفطية بين ايران وتركيا تبلغ حالياً نحو 3ر4 مليار دولار مما تعد ضئيلة مقارنة بالامكانيات والقدرات المتوفرة لدى البلدين. وصرح ان حكومتي البلدين حددا رقم 30 مليار دولار للعلاقات التجارية وهذا الرقم ليس بعيد المنال. وأكد ان على البلدين ان يسعيا لتحقيق هذا الرقم عن طريق إزالة العقبات بما فيها المصرفية والمالية والجمركية والترانزيت والتعريفة التفضيلية .

وأكد الأمين العام لغرفة طهران انه وبعد إلغاء الحظر، فان فرصة جديدة توفرت ليتمكن البلدان من استثمار الفرص المتاحة واستثمار قدراتهم لصالح تطوير العلاقات التجارية والاقتصدية. وأعلن عشقي استعداد غرفة طهران التي تعتبر أكبر تكتل للقطاع الخاص في البلدين والتي تستحوذ على 50 بالمائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، استعدادها للتعاون الكامل مع الطرف التركي لتعزيز العلاقات التجارية .

بدوره، قال رئيس غرفة أنتاليا للتجارة والصناعة: ان الطرفين بامكانهما التعاون سيما في مجال السياحة والزراعة. وصرح داود تشتين بأن حجم علاقات أنتاليا التجارية تبلغ ملياراً و750 مليون دولار، وقال: ان ايران بامكانها الاستحواذ على حصة مهمة من حجم العلاقات التجارية لأنتاليا .